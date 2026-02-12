SERÁ EL MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO
El Campo de Belchite celebra su gran cita empresarial en Lécera
La Crónica del Campo de Belchite
La Casa de Cultura de Lécera será escenario, el próximo 18 de febrero, del Encuentro Anual de las Empresas del Campo de Belchite, una cita organizada por la Asociación Empresarial del Campo de Belchite que reunirá a autónomos y autónomas, empresas y agentes del tejido económico de la comarca.
El encuentro dará comienzo a las 18.15 horas con la asamblea general de las empresas socias, en la que se presentará el balance anual de acciones desarrolladas por la asociación.
A continuación, a las 19.00 horas, tendrá lugar un acto de reconocimiento a la empresa Bejuser Industrias SL, por su impacto social, su arraigo territorial y su contribución a la creación de empleo en el Campo de Belchite.
Es la primera empresa que recibe este reconocimiento, coincidiendo con el primer año de andadura de la asociación.
La jornada, abierta a todos los emprendedores de la comarca, concluirá a las 19.30 horas con un brindis con productos locales, concebido como un espacio de encuentro y convivencia entre las personas asistentes, poniendo en valor la producción del territorio.
El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Lécera y Adecobel, y se enmarca dentro de las acciones de dinamización económica y fortalecimiento del tejido empresarial del Campo de Belchite.
