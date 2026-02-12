La marcha cicloturista CB Bike celebrará una nueva edición el próximo 13 de junio de 2026, con salida y llegada en la localidad de Lécera, dentro de la Comarca Campo de Belchite. La prueba regresa al calendario con un planteamiento renovado, marcado por el cambio de sede y por la incorporación de recorridos completamente nuevos.

La marcha cicloturista celebrará su salida y llegada en Lécera y mantendrá las modalidades BTT y Gravel, con recorridos corto y largo. / SERVICIO ESPECIAL

El traslado de la salida y la meta supone una de las principales novedades de esta edición. Desde el punto de vista deportivo, los circuitos presentan distancias y desniveles diferentes respecto a ediciones anteriores. En el plano recreativo y turístico, el nuevo trazado permitirá recorrer la estepa más extensa de Europa, descubriendo otros paisajes y enclaves del territorio, con zonas de gran valor ambiental en las que incluso es posible avistar fauna local como cabras, zorros, corzos, conejos, o perdices.

La CB Bike vuelve el 13 de junio con nuevos recorridos desde Lécera / SERVICIO ESPECIAL

La edición prevista para 2025 no pudo celebrarse debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias, que obligaron a suspender el evento ante la magnitud de los daños registrados. Desde la organización se ha querido recordar la actitud ejemplar mostrada entonces por participantes y empresas colaboradoras. En este sentido, el coordinador del Servicio Comarcal de Deportes, Francisco Almolda, ha destacado que «tanto los ciclistas inscritos como las empresas de catering, cronometraje o servicios médicos mostraron una excelente disposición y comprensión ante la emergencia y la necesidad de suspender la prueba».

Deporte, paisaje y una prueba en crecimiento

La CB Bike continúa consolidándose como una cita que combina práctica deportiva, contacto con la naturaleza y promoción del territorio, tras el buen resultado de su primera edición, cuyas rutas tuvieron una excelente acogida. Desde la organización se apuesta por seguir dando a conocer la Comarca Campo de Belchite a través del cicloturismo, poniendo en valor su diversidad paisajística y su potencial como destino para los amantes de la bicicleta.

Esta apuesta forma parte de la vocación de la comarca por posicionarse como destino cicloturista, una línea de trabajo en la que se enmarcan también Rutas a pedales, una iniciativa que pone a disposición de ciclistas una amplia red de rutas para BTT y gravel, con recorridos que suman más de 500 kilómetros.

Estos itinerarios permiten descubrir enclaves de gran valor natural y patrimonial, como los paisajes esteparios de la Reserva Ornitológica de El Planerón, rutas hacia Lécera, pinares y barrancos, así como la Foz de Zafrané, pasando por puntos de interés como el Pueblo Viejo o La Lomaza. Todas estas rutas están disponibles a través de la plataforma Rutas a pedales y en Wikiloc.

En este contexto, la marcha cicloturista ya amplió en su última edición el número máximo de inscripciones hasta 400 participantes, lo que supone 100 plazas más que en 2024, una cifra que se mantiene para esta nueva convocatoria.

La prueba volverá a contar con dos modalidades, BTT y Gravel, ambas con ruta corta y ruta larga, lo que permite adaptarse a diferentes niveles y perfiles de ciclistas, manteniendo el carácter accesible y participativo del evento.

Noticias relacionadas

Apoyo institucional y patrocinadores

El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Lécera, que colabora en su organización, así como con la colaboración activa del Club Ciclista Peñispera de Lécera, y del Club de Gravel de Aragón Tvrma, que se suman al desarrollo y apoyo de esta nueva edición.