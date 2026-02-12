DOS GRANDES INVERSIONES EN LÉCERA
Comienzan las obras de la vía verde y el centro de formación
La Crónica del Campo de Belchite
Las obras del proyecto tractor y la vía verde ya están en marcha. El Ayuntamiento de Lécera ya ha adjudicado la inversión del nuevo Centro de Formación para el Empleo del Campo de Belchite, proyecto tractor de la Estrategia de Desarrollo Local Leader 2023-2027 elaborada por Adecobel, gracias a la participación de todo el territorio.
Además, en el mes de noviembre se firmó el acta de replanteo para la realización del trazado de la vía verde. Este proyecto apuesta por el turismo sostenible con una nueva vía verde de 49 kilómetros que discurrirá paralela a la antigua línea del ferrocarril, recuperando así un trazado histórico para uso público. La inversión contempla las actuaciones de reforma en las estaciones de Belchite, La Puebla de Albortón y Lécera, incluyendo en esta última la creación de un centro de interpretación.
