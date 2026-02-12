RENOVACIÓN URBANA
El consistorio de Letux reforma dos viviendas
La Crónica del Campo de Belchite
Letux
El Ayuntamiento de Letux ha reformado dos viviendas: la de la plaza España, 14, y la casa de la escuela. Las obras se han llevado a cabo con subvenciones del Gobierno de Aragón y de Adecobel respectivamente, complementadas con fondos propios del consistorio.
La casa de la plaza es un edificio que se está restaurando íntegramente, y ya se han realizado obras como el cambio completo de la cubierta con subvenciones de la DPZ.
Compra de un solar
Además, el Ayuntamiento de Letux ha aumentado recientemente su patrimonio con la adquisición de 1.750 metros cuadrados de la propiedad cercana al pabellón municipal, que se emplearán para completar servicios al mismo.
- Muere el escultor de una de las obras icónicas de la Expo de Zaragoza
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El río Ebro crece a su paso por Zaragoza: el aumento de caudal es inminente
- Baja la música': un reproche en un bus urbano de Zaragoza acaba con paliza, móvil robado y tres jóvenes detenidos
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Cambio de modelo en la Cincomarzada: el Ayuntamiento de Zaragoza delega en la FABZ la organización completa de la fiesta
- Por el pito del sereno: El Comité impone un partido de sanción al jugador del Real Zaragoza El Yamiq
- El enfado de la Cultural con Larios y el Southampton: la carambola que trajo al lateral al Real Zaragoza