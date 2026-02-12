El consistorio de Letux reforma dos viviendas

El Ayuntamiento de Letux ha reformado dos viviendas: la de la plaza España, 14, y la casa de la escuela. Las obras se han llevado a cabo con subvenciones del Gobierno de Aragón y de Adecobel respectivamente, complementadas con fondos propios del consistorio.

Solar adquirido junto al pabellón municipal. / SERVICIO ESPECIAL

La casa de la plaza es un edificio que se está restaurando íntegramente, y ya se han realizado obras como el cambio completo de la cubierta con subvenciones de la DPZ.

Compra de un solar

Además, el Ayuntamiento de Letux ha aumentado recientemente su patrimonio con la adquisición de 1.750 metros cuadrados de la propiedad cercana al pabellón municipal, que se emplearán para completar servicios al mismo.