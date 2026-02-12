Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

JÓVENES PROMESAS

Dos deportistas plenenses, convocados con Aragón

Álvaro Gracia, convocado con la sub-12.

Álvaro Gracia, convocado con la sub-12. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Belchite

Plenas

Plenas cuenta con dos futuras promesas deportivas en la Selección Aragonesa. El primero es Álvaro Gracia, jugador del Épila que ha sido seleccionado por el combinado sub-12 para participar en un entrenamiento de preparación de cara al Campeonato de España. Por otro lado, Tere irá con el equipo aragonés de voleibol.

Tere, jugadora de voleibol seleccionada.

Tere, jugadora de voleibol seleccionada. / SERVICIO ESPECIAL

