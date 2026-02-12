Los ensayos se inician con el nuevo toque 'La Moderna'

Comenzaron en el mes de enero los ensayos de tambor en Moyuela. Los sábados y algunos domingos, la sección de bombos, tambores y cornetas de la Cofradía Nuestra Señora de la Piedad y de María Magdalena, se dan cita en el patio de las escuelas o en el pabellón, si el tiempo no acompaña, para seguir ampliando el repertorio de toques y perfeccionar los ya conocidos.

Este año estrenan nuevo toque, La Moderna, con mucho ritmo y distintas variaciones que hacen que disfruten de cada ensayo juntos. Además, siguen dando la bienvenida a más cofrades que hacen de la sección de bombos, tambores y cornetas un nutrido grupo de personas de todas las edades, en el que el buen ambiente prima por encima de todo, y donde comparten la misma afición, tocar por las calles de su querido pueblo, Moyuela, los días de Semana Santa.