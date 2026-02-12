Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CincomarzadaCentro de menoresAlberto GuitiánMiguel ServetPlaza ImperialCierre
instagramlinkedin

SEMANA SANTA EN MOYUELA

Los ensayos se inician con el nuevo toque 'La Moderna'

Ensayo de la sección de bombos, tambores y cornetas.

Ensayo de la sección de bombos, tambores y cornetas. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Belchite

Moyuela

Comenzaron en el mes de enero los ensayos de tambor en Moyuela. Los sábados y algunos domingos, la sección de bombos, tambores y cornetas de la Cofradía Nuestra Señora de la Piedad y de María Magdalena, se dan cita en el patio de las escuelas o en el pabellón, si el tiempo no acompaña, para seguir ampliando el repertorio de toques y perfeccionar los ya conocidos.

Este año estrenan nuevo toque, La Moderna, con mucho ritmo y distintas variaciones que hacen que disfruten de cada ensayo juntos. Además, siguen dando la bienvenida a más cofrades que hacen de la sección de bombos, tambores y cornetas un nutrido grupo de personas de todas las edades, en el que el buen ambiente prima por encima de todo, y donde comparten la misma afición, tocar por las calles de su querido pueblo, Moyuela, los días de Semana Santa.

Cuatro días señalados

7 de marzo, Encuentro de la Amistad que se celebra este año en Lécera

29 de marzo, Domingo de Ramos

2 de abril, Jueves Santo

3 de abril, Viernes Santo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents