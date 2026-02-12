SEMANA SANTA EN MOYUELA
Los ensayos se inician con el nuevo toque 'La Moderna'
La Crónica del Campo de Belchite
Comenzaron en el mes de enero los ensayos de tambor en Moyuela. Los sábados y algunos domingos, la sección de bombos, tambores y cornetas de la Cofradía Nuestra Señora de la Piedad y de María Magdalena, se dan cita en el patio de las escuelas o en el pabellón, si el tiempo no acompaña, para seguir ampliando el repertorio de toques y perfeccionar los ya conocidos.
Este año estrenan nuevo toque, La Moderna, con mucho ritmo y distintas variaciones que hacen que disfruten de cada ensayo juntos. Además, siguen dando la bienvenida a más cofrades que hacen de la sección de bombos, tambores y cornetas un nutrido grupo de personas de todas las edades, en el que el buen ambiente prima por encima de todo, y donde comparten la misma afición, tocar por las calles de su querido pueblo, Moyuela, los días de Semana Santa.
Cuatro días señalados
7 de marzo, Encuentro de la Amistad que se celebra este año en Lécera
29 de marzo, Domingo de Ramos
2 de abril, Jueves Santo
3 de abril, Viernes Santo
