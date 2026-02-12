El espíritu navideño llega a las calles

Los niños y niñas de Azuara fueron los verdaderos protagonistas de la Navidad. En la ludoteca realizaron un precioso árbol de Navidad que decoró el albergue, llenándolo de color y espíritu navideño. También celebraron la ya tradicional San Silvestre escolar, una jornada llena de deporte y diversión, en la que no faltaron los avituallamientos gracias a la colaboración de varios vecinos, así como algunos detalles preparados con mucho cariño desde el colegio y el ayuntamiento.

Árbol de Navidad. / SERVICIO ESPECIAL

Además, el ayuntamiento se «coló» en la ludoteca para entregar a los más pequeños un detalle navideño y nuevos juegos para que todos puedan disfrutar juntos. Desde el consistorio dan las gracias a los profes, a papás y mamás por acompañar y apoyar siempre a los más peques en estas actividades tan especiales, y también a Pedro Noel por su participación y colaboración un año más, haciendo aún más mágica esta Navidad.