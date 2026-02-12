MATACÍA EN AZUARA
Una jornada llena de sabor, música y buen ambiente
La Crónica del Campo de Belchite
Azuara
La segunda edición de la Matacía en Azuara, celebrado el sábado 24 de enero en la nave multiusos, fue un éxito. Los asistentes disfrutaron de una jornada única llena de sabor, aprendizaje y buen ambiente.
Las actividades comenzaron por la mañana con la preparación de la comida popular, un taller demostrativo de elaboración de chorizo, y la actuación musical de rumbas de Los Cabales.
Tras la comida, por la tarde hubo bingo, taller de elaboración de torreznos, degustación de jamón, y concurso de migas con productos del cerdo, para terminar con cierre musical.
