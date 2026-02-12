Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MATACÍA EN AZUARA

Una jornada llena de sabor, música y buen ambiente

Elaboración de torreznos.

La Crónica del Campo de Belchite

Azuara

La segunda edición de la Matacía en Azuara, celebrado el sábado 24 de enero en la nave multiusos, fue un éxito. Los asistentes disfrutaron de una jornada única llena de sabor, aprendizaje y buen ambiente.

Concurso de migas con productos del cerdo. | SERVICIO ESPECIAL

Las actividades comenzaron por la mañana con la preparación de la comida popular, un taller demostrativo de elaboración de chorizo, y la actuación musical de rumbas de Los Cabales.

Los vecinos se reunieron para celebrar esta fiesta en la nave multiusos. | SERVICIO ESPECIAL

Tras la comida, por la tarde hubo bingo, taller de elaboración de torreznos, degustación de jamón, y concurso de migas con productos del cerdo, para terminar con cierre musical.

