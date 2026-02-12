SUBVENCIÓN DE LA DPZ
Lécera renueva su material deportivo e instalaciones
La Crónica del Campo de Belchite
Lécera
El grupo de acondicionamiento físico de Lécera estrenó en el mes de enero nuevo material deportivo gracias a la Subvención contra la Soledad 2025 concedida por la Diputación Provincial de Zaragoza. Además de renovar el material deportivo, con esta ayuda se ha dotado al pabellón polideportivo de Lécera con tres nuevas espalderas, mejorando así las instalaciones y la calidad de las actividades que allí se desarrollan. Desde el ayuntamiento animan a todos los vecinos y vecinas a participar en las actividades que se organizan, ya sea a través de la Comarca o desde este propio Ayuntamiento.
