Mantenerse en forma paso a paso

Las localidades de la Comarca Campo de Belchite siguen incluidas en la liga de pasos Actívate, donde se puede participar a través del dispositivo móvil descargando la app.

Esta liga permite sumar tus pasos a la localidad que elijas y completar retos tanto individuales como colectivos, como por ejemplo, el de participantes con más pasos de una localidad, o la localidad que más pasos realiza en relación al resto de localidades comarcales, de la provincia o del total de la comunidad.

Para participar en este reto sólo hay que descargar la app y completar el registro para seguir sumando pasos por tu pueblo. Dentro de la misma aplicación se puede comprobar cómo la suma de pasos ayuda a sumar puntos que pueden ser canjeados por recompensas.

Una de las localidades comarcales con gran participación es Plenas, una habitual dentro del top 5 provincial todos los meses gracias a los pasos que suman sus vecinos para mantenerse en forma y mantener a Plenas dentro del ránquin.