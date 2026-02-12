LIGA ACTÍVATE EN EL CAMPO DE BELCHITE
Mantenerse en forma paso a paso
La Crónica del Campo de Belchite
Las localidades de la Comarca Campo de Belchite siguen incluidas en la liga de pasos Actívate, donde se puede participar a través del dispositivo móvil descargando la app.
Esta liga permite sumar tus pasos a la localidad que elijas y completar retos tanto individuales como colectivos, como por ejemplo, el de participantes con más pasos de una localidad, o la localidad que más pasos realiza en relación al resto de localidades comarcales, de la provincia o del total de la comunidad.
Para participar en este reto sólo hay que descargar la app y completar el registro para seguir sumando pasos por tu pueblo. Dentro de la misma aplicación se puede comprobar cómo la suma de pasos ayuda a sumar puntos que pueden ser canjeados por recompensas.
Una de las localidades comarcales con gran participación es Plenas, una habitual dentro del top 5 provincial todos los meses gracias a los pasos que suman sus vecinos para mantenerse en forma y mantener a Plenas dentro del ránquin.
- Muere el escultor de una de las obras icónicas de la Expo de Zaragoza
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El río Ebro crece a su paso por Zaragoza: el aumento de caudal es inminente
- Baja la música': un reproche en un bus urbano de Zaragoza acaba con paliza, móvil robado y tres jóvenes detenidos
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Cambio de modelo en la Cincomarzada: el Ayuntamiento de Zaragoza delega en la FABZ la organización completa de la fiesta
- Por el pito del sereno: El Comité impone un partido de sanción al jugador del Real Zaragoza El Yamiq
- El enfado de la Cultural con Larios y el Southampton: la carambola que trajo al lateral al Real Zaragoza