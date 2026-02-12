RALLY RAID EN MOTO
Miguel Sanz da pasos firmes en su trayectoria
La Crónica del Campo de Belchite
El piloto aragonés Miguel Sanz, natural de Letux, y conocido en el mundo del motor como Liberato92, continúa dando pasos firmes en su trayectoria dentro del rally raid en moto, una de las disciplinas más exigentes del off road.
Desde sus inicios en el motociclismo, Sanz ha ido construyendo su carrera sobre la constancia y el trabajo diario. En las últimas temporadas su progresión ha sido continua, consolidándose como uno de los pilotos aragoneses con mayor proyección en esta especialidad. El pasado año marcó un punto de inflexión al dar el salto a la competición europea, firmando un destacado resultado en su primera temporada internacional y demostrando su capacidad para competir a un mayor nivel.
La temporada actual mantiene esa línea ascendente. Miguel Sanz afronta el año con el objetivo de seguir creciendo tanto en el Campeonato de España como en el Campeonato de Europa, siempre desde un planteamiento progresivo y realista. Un camino que exige un importante esfuerzo deportivo y personal, respaldado por una preparación constante y entrenamientos específicos que desarrolla, en buena parte, en circuitos de la provincia de Zaragoza, como Belchite. En cada prueba, el piloto de Letux lleva el nombre de Aragón y de su localidad como seña de identidad, representando a su tierra allí donde compite.
Ese trabajo tuvo su reconocimiento el pasado 10 de enero en Zaragoza, durante la gala anual de la Federación Aragonesa de Motociclismo (Faram), en la que se hizo entrega de los premios de la temporada. En este acto, Miguel Sanz recibió el primer premio del Campeonato de Aragón y el tercer puesto en el Campeonato de Europa, un doble reconocimiento que refleja tanto su rendimiento a nivel autonómico como su proyección internacional.
Con la vista puesta en el futuro, Miguel Sanz continúa avanzando paso a paso en el rally raid con un objetivo claro a largo plazo: llegar algún día a competir en el Rally Dakar, la prueba más emblemática y más dura de esta disciplina.
- Muere el escultor de una de las obras icónicas de la Expo de Zaragoza
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El río Ebro crece a su paso por Zaragoza: el aumento de caudal es inminente
- Baja la música': un reproche en un bus urbano de Zaragoza acaba con paliza, móvil robado y tres jóvenes detenidos
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Cambio de modelo en la Cincomarzada: el Ayuntamiento de Zaragoza delega en la FABZ la organización completa de la fiesta
- Por el pito del sereno: El Comité impone un partido de sanción al jugador del Real Zaragoza El Yamiq
- El enfado de la Cultural con Larios y el Southampton: la carambola que trajo al lateral al Real Zaragoza