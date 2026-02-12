Miguel Sanz da pasos firmes en su trayectoria

El piloto aragonés Miguel Sanz, natural de Letux, y conocido en el mundo del motor como Liberato92, continúa dando pasos firmes en su trayectoria dentro del rally raid en moto, una de las disciplinas más exigentes del off road.

El piloto aragonés afronta una nueva temporada cargada de retos y oportunidades. / SERVICIO ESPECIAL

Desde sus inicios en el motociclismo, Sanz ha ido construyendo su carrera sobre la constancia y el trabajo diario. En las últimas temporadas su progresión ha sido continua, consolidándose como uno de los pilotos aragoneses con mayor proyección en esta especialidad. El pasado año marcó un punto de inflexión al dar el salto a la competición europea, firmando un destacado resultado en su primera temporada internacional y demostrando su capacidad para competir a un mayor nivel.

La temporada actual mantiene esa línea ascendente. Miguel Sanz afronta el año con el objetivo de seguir creciendo tanto en el Campeonato de España como en el Campeonato de Europa, siempre desde un planteamiento progresivo y realista. Un camino que exige un importante esfuerzo deportivo y personal, respaldado por una preparación constante y entrenamientos específicos que desarrolla, en buena parte, en circuitos de la provincia de Zaragoza, como Belchite. En cada prueba, el piloto de Letux lleva el nombre de Aragón y de su localidad como seña de identidad, representando a su tierra allí donde compite.

Ese trabajo tuvo su reconocimiento el pasado 10 de enero en Zaragoza, durante la gala anual de la Federación Aragonesa de Motociclismo (Faram), en la que se hizo entrega de los premios de la temporada. En este acto, Miguel Sanz recibió el primer premio del Campeonato de Aragón y el tercer puesto en el Campeonato de Europa, un doble reconocimiento que refleja tanto su rendimiento a nivel autonómico como su proyección internacional.

Noticias relacionadas

Con la vista puesta en el futuro, Miguel Sanz continúa avanzando paso a paso en el rally raid con un objetivo claro a largo plazo: llegar algún día a competir en el Rally Dakar, la prueba más emblemática y más dura de esta disciplina.