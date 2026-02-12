NUEVA UBICACIÓN DEL ÁRBOL
Unas navidades mágicas en Fuendetodos
La Crónica del Campo de Belchite
Fuendetodos
Fuendetodos cambió este año la ubicación del árbol de Navidad, que se colocó en la plaza de Goya, quedando el espacio espectacular con toda la decoración navideña y la estatua del ilustre pintor. El encendido del árbol se realizó el 6 de diciembre con una fiesta con las actuaciones de un mago y un humorista, y una merienda que disfrutaron no solo la gente del pueblo sino también las personas que se encontraban en Fuendetodos en las casas rurales durante el puente de diciembre.
Nochevieja
Además, Fuendetodos despidió el año a lo grande con una gran fiesta en el pabellón. Fue una Nochevieja súper animada con uvas, campanadas y cotillón, y la actuación de la orquesta Flashback.
