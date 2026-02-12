Unas navidades mágicas en Fuendetodos

Fuendetodos cambió este año la ubicación del árbol de Navidad, que se colocó en la plaza de Goya, quedando el espacio espectacular con toda la decoración navideña y la estatua del ilustre pintor. El encendido del árbol se realizó el 6 de diciembre con una fiesta con las actuaciones de un mago y un humorista, y una merienda que disfrutaron no solo la gente del pueblo sino también las personas que se encontraban en Fuendetodos en las casas rurales durante el puente de diciembre.

El árbol de Navidad cambió de ubicación y se colocó en la plaza Goya / SERVICIO ESPECIAL

La decoración navideña iluminó las calles. / SERVICIO ESPECIAL

Nochevieja

Además, Fuendetodos despidió el año a lo grande con una gran fiesta en el pabellón. Fue una Nochevieja súper animada con uvas, campanadas y cotillón, y la actuación de la orquesta Flashback.