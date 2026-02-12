Los niños de Belchite se vuelcan en la vida pública

Los niños de Belchite tienen más voz que nunca en la política municipal gracias a la creación de una Concejalía Escolar en el Ayuntamiento de Belchite, una iniciativa pionera en Aragón que permitirá a los alumnos de Educación Primaria del Colegio Belia participar en la vida pública y compartir sus ideas, necesidades y puntos de vista como si fueran miembros de la corporación municipal en el consistorio.

Como ha indicado el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, «con este proyecto buscamos la sensibilización sobre la importancia de las instituciones, el servicio público y la política desde la infancia. Queremos dotarles de herramientas que permitan a los más jóvenes participar activamente en los asuntos públicos». El proyecto ha estado coordinado desde el centro por su directora, Maite García, y su secretaria, Elena Hernández, ambas profesionales que han apostado por establecer su residencia en el entorno rural.

La carrera por la presidencia se inició el pasado viernes 23 de enero con la presentación de candidatos, la pegada de carteles y los discursos de apertura. El viernes 30 se abrieron las urnas en el vestíbulo del Colegio Belia para que los estudiantes eligieran a sus representantes, que finalmente han sido Candela Artigas, David Puji, Alexandra Raita y Daniela Villagrasa, escogidos entre los alumnos de 5º y 6º de Primaria.

Una de las principales competencias de la Concejalía Escolar, una vez constituida, será revisar el “Buzón Eco Escolar”, donde se recogerán propuestas de los niños para mejorar tanto el propio centro como el municipio en general. Estas ideas se transmitirán, en primera instancia, al equipo directivo y, posteriormente, los alumnos se reunirán en pleno con el ayuntamiento para trasladarlas a la corporación municipal.

La concejalía renovará sus integrantes cada curso, repitiendo esta dinámica con el objetivo de que los escolares tengan, cada vez, una mayor presencia y puedan participar en la organización de eventos oficiales de la localidad, como las fiestas.