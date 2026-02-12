Nuevas actividades y cursos en el Campo de Belchite

Casi en el ecuador del curso, en el Aula de Educación de Personas Adultas de la Comarca Campo de Belchite seguimos trabajando; tanto en la continuidad de los cursos que comenzaron en septiembre como en la puesta en marcha de nuevas actividades.

En los últimos días se han iniciado los procesos de matriculación en las Pruebas de Acceso a Ciclos Profesionales de Grado Medio y Superior en los que ya se ha inscrito nuestro alumnado. Así que comenzamos un periodo más intenso de trabajo con estos grupos que confiamos dé resultados positivos.

También, y esto es muy importante, estamos en pleno proceso de matriculación para Educación Secundaria a Distancia. Si alguien no pudo matricularse en septiembre para obtener esta titulación obligatoria del sistema educativo, puede hacerlo ahora y comenzar con la formación que le llevará a conseguirla.

En todo caso, hemos de recordar que, salvo para la formación académica y conducente a titulación, la matricula para los cursos del Aula de Educación de Personas Adultas está abierta en todo momento e incorporarse a nuestros grupos siempre es posible.

Y hay todo tipo de opciones. Académicas y para el empleo: Formación Inicial, Español, ESPA, preparación de pruebas de Competencias Clave, preparación de pruebas de acceso a Ciclos Profesionales, Cursos Mentor, Inglés, Certificados de Profesionalidad; o de Promoción y Extensión Educativa: Memoria, Animación a la Lectura, Informática, etc. en diez localidades de la comarca: Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Codo, Fuendetodos, Lagata, Lécera, Letux, Moyuela y Plenas. Y también acudiendo a nuestro CPEPA de referencia en Fuentes de Ebro.

A todas estas posibilidades sumamos las actividades complementarias y extraescolares que se realizan fuera de las aulas. Para lo que queda de curso ya tenemos diseñadas algunas de ellas para los grupos de Geografía de Aragón y Animación a la Lectura. Actualmente estamos concretando con la Técnico de Cultura de la Comarca la realización de nuevos talleres de Recolectores en colaboración con la Asociación Atrapavientos y dirigidos a toda la población de la Comarca.

Este será el tercer curso en que hacemos los talleres de Recolectores y siempre tienen muy buena acogida entre nuestro alumnado y también acuden personas que no están matriculadas en nuestros cursos. Por lo que consideramos que sigue siendo una propuesta muy atractiva y que vale la pena continuar. La previsión es que se desarrollen en la primera semana de marzo en distintas localidades. Informaremos cuando esté concretado calendario y lugar de celebración de cada taller.

Por ahora, estas son las propuestas más inmediatas para hacer en nuestras aulas. Pero siempre pueden plantearse novedades. Así es un Aula de Educación de Personas Adultas.