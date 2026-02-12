EN SAMPER DEL SALZ Y MOYUELA
Nuevas ofertas de empleo con vivienda
La Crónica del Campo de Belchite
Adecobel ha publicado durante el mes de enero dos ofertas de empleo municipal que incluyen vivienda en las localidades de Samper del Salz y Moyuela. La puesta a disposición de una casa por parte del ayuntamiento en ambos casos es clave para cubrir las dos oportunidades de empleo estable. El plazo de solicitudes está abierto en los dos casos y todavía se aceptan candidaturas.
Por una parte, el Ayuntamiento de Samper del Salz ha lanzado una oferta para encontrar a una persona o familia interesada en gestionar el centro social municipal, una iniciativa con la que el consistorio pretende garantizar el funcionamiento de este espacio clave para la vida social del municipio.
La oferta incluye empleo y vivienda, ya que la persona adjudicataria contará con alojamiento facilitado por el ayuntamiento. Entre las funciones a desempeñar se encuentran las tareas de limpieza, atención al público y mantenimiento del bar del centro social, la tienda y, durante la temporada de verano, las piscinas municipales.
Las personas interesadas pueden presentar su currículum vitae en el Ayuntamiento de Samper del Salz, los martes o jueves, o bien a través de la sede electrónica municipal, disponible hasta el 20 de febrero. Para más información, el consistorio ha facilitado los teléfonos de contacto 663 330 193 y 666 957 730.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Moyuela ha publicado una oferta de empleo con vivienda dirigida a cubrir un puesto de oficial/a de servicios múltiples (alguacil/a), con el objetivo de reforzar la atención y el mantenimiento de los servicios municipales.
La convocatoria incluye la posibilidad de acceder a una vivienda en régimen de alquiler, con un coste de 207,42 euros mensuales, lo que facilita la incorporación de personas interesadas en residir en el municipio. El puesto ofrece un salario fijo de 21.000 euros brutos anuales, con una jornada laboral de 37,5 horas semanales.
Entre los requisitos exigidos se encuentra disponer de carné de conducir y contar con una titulación mínima de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico moyuela@dpz.es.
- Muere el escultor de una de las obras icónicas de la Expo de Zaragoza
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El río Ebro crece a su paso por Zaragoza: el aumento de caudal es inminente
- Baja la música': un reproche en un bus urbano de Zaragoza acaba con paliza, móvil robado y tres jóvenes detenidos
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Cambio de modelo en la Cincomarzada: el Ayuntamiento de Zaragoza delega en la FABZ la organización completa de la fiesta
- Por el pito del sereno: El Comité impone un partido de sanción al jugador del Real Zaragoza El Yamiq
- El enfado de la Cultural con Larios y el Southampton: la carambola que trajo al lateral al Real Zaragoza