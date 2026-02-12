‘CANTERA ARAGONESA’
El programa de Radio Marca visita Belchite
La Crónica del Campo de Belchite
El programa de Radio Marca Zaragoza del lunes 26 de enero fue emitido en directo desde la Sala Belia de Belchite. En la primera parte de la emisión, los habituales comentaristas analizaron la actualidad deportiva en general, y la marcha del Real Zaragoza en particular. La segunda parte contó con representantes de las instituciones locales que repasaron no sólo la actualidad deportiva, sino la situación presente tanto a nivel local como comarcal. Posteriormente, fue grabado el programa de la misma emisora Cantera Aragonesa dedicado al deporte regional, en el que se cuenta el estado actual y la marcha en sus respectivas competiciones de los equipos de fútbol CD Belchite 97 y fútbol sala CD Belchite, a través de sus dirigentes y entrenadores.
- Muere el escultor de una de las obras icónicas de la Expo de Zaragoza
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El río Ebro crece a su paso por Zaragoza: el aumento de caudal es inminente
- Baja la música': un reproche en un bus urbano de Zaragoza acaba con paliza, móvil robado y tres jóvenes detenidos
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Cambio de modelo en la Cincomarzada: el Ayuntamiento de Zaragoza delega en la FABZ la organización completa de la fiesta
- Por el pito del sereno: El Comité impone un partido de sanción al jugador del Real Zaragoza El Yamiq
- El enfado de la Cultural con Larios y el Southampton: la carambola que trajo al lateral al Real Zaragoza