El programa de Radio Marca visita Belchite

Los comentaristas repasaron la actualidad deportiva. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Belchite

Belchite

El programa de Radio Marca Zaragoza del lunes 26 de enero fue emitido en directo desde la Sala Belia de Belchite. En la primera parte de la emisión, los habituales comentaristas analizaron la actualidad deportiva en general, y la marcha del Real Zaragoza en particular. La segunda parte contó con representantes de las instituciones locales que repasaron no sólo la actualidad deportiva, sino la situación presente tanto a nivel local como comarcal. Posteriormente, fue grabado el programa de la misma emisora Cantera Aragonesa dedicado al deporte regional, en el que se cuenta el estado actual y la marcha en sus respectivas competiciones de los equipos de fútbol CD Belchite 97 y fútbol sala CD Belchite, a través de sus dirigentes y entrenadores.

