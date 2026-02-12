La Puebla de Albortón celebra San Sebastián por todo lo alto

La festividad de San Sebastián, patrón de La Puebla de Albortón, se celebró este año a lo largo de dos jornadas, combinando tradición, actos religiosos y actividades participativas para todos los públicos.

Eucaristía en honor a San Sebastián. / SERVICIO ESPECIAL

Comenzaron el día 20 de enero, con la celebración de la eucaristía en honor a San Sebastián y la correspondiente procesión por las calles del pueblo, momento cargado de simbolismo y devoción, que volvió a reunir a la comunidad en torno a una de las tradiciones más arraigadas del municipio. Los actos contaron con la asistencia de la diputada provincial Silvia Benedí, el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, además de otras autoridades de pueblos cercanos de la comarca y la provincia. La jornada acabó con un pequeño aperitivo en el pabellón municipal.

Procesión por las calles de la localidad. / SERVICIO ESPECIAL

El siguiente sábado se llevó a cabo una plantación de árboles, organizada por el ayuntamiento en colaboración con Repsol, dirigida a toda la población, que permitió dejar una huella positiva en el municipio, fomentando valores como el cuidado del medio ambiente, el aprendizaje colectivo y la acción comunitaria por un futuro más sostenible. Desde el consistorio dan las gracias a todos aquellos vecinos y amigos que colaboraron en el acto.

Por la tarde, el ambiente festivo se trasladó al centro social, donde se celebraron los tradicionales concursos de guiñote y rabino, seguidos de una actuación musical de Dj, que animó la velada y puso el punto final a un gran día.

En conjunto, la celebración de San Sebastián volvió a demostrar la capacidad del pueblo para unir tradición, participación y compromiso social, fortaleciendo los lazos vecinales y manteniendo vivas unas fiestas que forman parte de su identidad.