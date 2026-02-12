TRADICIÓN Y MUCHAS ACTIVIDADES
La Puebla de Albortón celebra San Sebastián por todo lo alto
La Crónica del Campo de Belchite
La festividad de San Sebastián, patrón de La Puebla de Albortón, se celebró este año a lo largo de dos jornadas, combinando tradición, actos religiosos y actividades participativas para todos los públicos.
Comenzaron el día 20 de enero, con la celebración de la eucaristía en honor a San Sebastián y la correspondiente procesión por las calles del pueblo, momento cargado de simbolismo y devoción, que volvió a reunir a la comunidad en torno a una de las tradiciones más arraigadas del municipio. Los actos contaron con la asistencia de la diputada provincial Silvia Benedí, el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, además de otras autoridades de pueblos cercanos de la comarca y la provincia. La jornada acabó con un pequeño aperitivo en el pabellón municipal.
El siguiente sábado se llevó a cabo una plantación de árboles, organizada por el ayuntamiento en colaboración con Repsol, dirigida a toda la población, que permitió dejar una huella positiva en el municipio, fomentando valores como el cuidado del medio ambiente, el aprendizaje colectivo y la acción comunitaria por un futuro más sostenible. Desde el consistorio dan las gracias a todos aquellos vecinos y amigos que colaboraron en el acto.
Por la tarde, el ambiente festivo se trasladó al centro social, donde se celebraron los tradicionales concursos de guiñote y rabino, seguidos de una actuación musical de Dj, que animó la velada y puso el punto final a un gran día.
En conjunto, la celebración de San Sebastián volvió a demostrar la capacidad del pueblo para unir tradición, participación y compromiso social, fortaleciendo los lazos vecinales y manteniendo vivas unas fiestas que forman parte de su identidad.
