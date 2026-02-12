MUCHA EXPECTACIÓN Y EMOCIÓN
Los Reyes Magos llevan la ilusión por toda la Comarca Campo de Belchite
La Crónica del Campo de Belchite
El Campo de Belchite volvió a vivir el 5 de enero una jornada muy especial con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
En Azuara, los más pequeños disfrutaron primero de una entrañable merienda de Disney, y después la tradicional cabalgata recorrió las calles repartiendo magia, sonrisas e ilusión. La celebración continuó en la nave multiusos donde Sus Majestades entregaron los regalos, y también se repartieron los calendarios del Ayuntamiento de Azuara del 2026. Además, los Reyes Magos quisieron tener un gesto muy especial visitando las casas de las personas mayores para hacerles entrega personal de su calendario.
En Belchite, Sus Majestades visitaron a primera hora de la tarde a los mayores en la residencia y les obsequiaron con unos detalles. Luego acudieron a la chocolatada, y seguidamente a la misa, donde se entregaron los premios de los belenes. Después, se realizó la cabalgata por las calles del municipio para terminar en el teatro municipal donde se entregaron los regalos.
En Fuendetodos, a pesar de una tarde noche muy fría, la gente disfrutó con la llegada de los Reyes Magos y comiendo roscón.
Y en Plenas, los más pequeños esperaron la llegada de los Reyes Magos en el centro social acompañados de los vecinos del pueblo. Antes se tiraron bombas japonesas con juguetes. Sus Majestades vinieron cargados de muchos regalos, y después hubo chocolate y roscón para todos los asistentes.
