Una tradición que atrae a más de 5.000 visitantes

5.071 personas visitaron este año Un belén en tiempos pasados de Julián Palacín en el Museo Etnológico de Belchite, superando las cifras del año pasado en casi 1.000 visitas, y consolidándolo como un punto clave en la Ruta del Belén de Aragón.

Exposición ‘Vistiendo el belén’. / SERVICIO ESPECIAL

El museo también acogió esos días la exposición Vistiendo el belén, una muestra de indumentaria tradicional aragonesa organizada por la Asociación Alzapón, con la colaboración de Olga Sauras y el Ayuntamiento de Belchite.