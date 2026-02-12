Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CincomarzadaCentro de menoresAlberto GuitiánMiguel ServetPlaza ImperialCierre
instagramlinkedin

BELÉN DE BELCHITE

Una tradición que atrae a más de 5.000 visitantes

Hasta 5.071 personas visitaron el belén del Museo Etnológico de Belchite.

Hasta 5.071 personas visitaron el belén del Museo Etnológico de Belchite. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Belchite

Belchite

5.071 personas visitaron este año Un belén en tiempos pasados de Julián Palacín en el Museo Etnológico de Belchite, superando las cifras del año pasado en casi 1.000 visitas, y consolidándolo como un punto clave en la Ruta del Belén de Aragón.

Exposición ‘Vistiendo el belén’. | SERVICIO ESPECIAL

Exposición ‘Vistiendo el belén’. / SERVICIO ESPECIAL

El museo también acogió esos días la exposición Vistiendo el belén, una muestra de indumentaria tradicional aragonesa organizada por la Asociación Alzapón, con la colaboración de Olga Sauras y el Ayuntamiento de Belchite.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents