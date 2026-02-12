PRIMERAS CITAS DEL AÑO
Los vecinos de Moyuela dan la bienvenida al 2026
La Crónica del Campo de Belchite
Los vecinos de Moyuela dieron juntos la bienvenida al nuevo año 2026. En el centro social de la localidad se congregaron más de un centenar de personas que degustaron una rica cena, para después tomar las uvas y mover el esqueleto hasta altas horas de la madrugada. La comisión de fiestas de este año se encargó de la organización y preparación de todo el evento.
Y el día 5 de enero, llegaron a Moyuela Sus Majestades los Reyes de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar acompañados de sus pajes.
Este año, los más pequeños y el resto de vecinos se acercaron a primera hora de la tarde al centro social para realizar un taller y decorar sus cartas para entregar después a Sus Majestades. Después, tras reponer fuerzas con un chocolate caliente, comenzó la cabalgata. Previamente, se lanzaron unos farolillos voladores y la comitiva, acompañada de antorchas y vecinos del pueblo, recorrió algunas calles de la localidad, realizando su tradicional parada en el precioso belén que todos los años colocan integrantes de la Asociación Cultural Arbir Malena y que cada año añade algún elemento más. El destino final fue la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad donde también adoran el bonito Belén que las vecinas del pueblo, capitaneadas por Anun, colocan con tanto mimo año tras año.
