TRADICIONES EN FUENDETODOS, LETUX, MONEVA Y MOYUELA
Los vecinos prenden la llama de las hogueras de San Antón
La Crónica del Campo de Belchite
Varios municipios del Campo de Belchite se reunieron el sábado 17 de enero para celebrar San Antón. Las hogueras, la carne a la brasa, la música y la buena compañía fueron los principales protagonistas de una de las noches más especiales de enero y una de las primeras festividades del calendario. Ni el mal tiempo pudo evitar que se congregaran decenas de vecinos alrededor del fuego en Moyuela, Moneva, Letux o Fuendetodos, entre otros.
En el caso de Moyuela, los vecinos se congregaron sobre las 20.00 horas en el centro social para encender la hoguera e ir preparando la cena a base de todo tipo de carnes a la brasa, chorizo, longaniza, morcilla… para después disfrutar de un tiempo de charla, jotas, bingo y buena compañía.
Mientras, en Moneva el ayuntamiento organizó una comida, y para cenar se hicieron también patatas asadas para todo el pueblo. Alrededor de 100 personas participaron en los actos que después de cenar se amenizaron con música.
Y, como no, Fuendetodos se reunió el sábado 17 de enero para celebrar una de sus tradiciones más queridas: San Antón, compartiendo fuego, comida y música en buena compañía. Se encendieron las hogueras para poder asar patatas, y luego los allí congregados disfrutaron de la actuación de Raúl Ciprés y sus canciones.
¿Por qué con fuego?
La festividad de San Antón es una de las más importantes del invierno para muchos pueblos de la comarca pero, ¿cuál es su origen y por qué se organizan hogueras? Su origen se remonta a una fiesta pagana anterior a la religión cristiana que celebraba el solsticio de invierno y honraba al Sol. El fuego de las hogueras simbolizaba la purificación y servía además para rendir homenaje a los animales. Más tarde, el cristianismo vinculó esta festividad con la celebración de San Antón de Abad, patrón y protector de los animales ante las enfermedades, asegurando así una mayor productividad agrícola y ganadera.
Hoy en día, la tradición sigue presente en muchos municipios en los que sus vecinos se reúnen alrededor del fuego con bebida, carne a la brasa y música para acompañar la fiesta. Para prender las hogueras, tradicionalmente, se aprovechan los restos de la poda. Además, como gesto de veneración hacia San Antón, se realiza la bendición de los animales.
