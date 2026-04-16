La AD Codina firma una gran temporada con sus dos equipos

La Asociación Deportiva Codina está completando una temporada muy positiva con sus dos equipos, consolidándose como un referente en la comarca. El esfuerzo, el compromiso de los jugadores y el respaldo constante de la afición están siendo claves en un año para recordar.

Equipo Codo FS de la Liga Laboral. / SERVICIO ESPECIAL

Por un lado, el equipo de fútbol sala que compite en Primera Sénior Provincial está firmando una campaña muy sólida. A falta de varias jornadas, se mantiene a 15 puntos del descenso, lo que le permitirá asegurar la permanencia en la categoría. Un logro especialmente meritorio si se tiene en cuenta que Codo es, con diferencia, el municipio más pequeño de toda la liga.

El conjunto codino, único representante de la comarca en esta categoría, ha sabido competir con solvencia frente a rivales de mayor entidad. A ello se suma una afición fiel que no falla en cada desplazamiento, demostrando que en Codo el fútbol se vive con pasión desde edades muy tempranas, con aficionados que prácticamente nacen ya sintiendo los colores.

Además, el buen momento del fútbol local se extiende más allá del propio equipo. Varios jugadores del municipio militan en el Belchite de fútbol 11 en Segunda Regional, y recientemente se ha vivido una gran alegría con el debut de Pablo Carreras en Tercera División. Desde el entorno deportivo codino le desean el mayor de los éxitos, convencidos de que su esfuerzo dará sus frutos y seguirá llevando el nombre de Codo con orgullo.

Liga laboral

Pero la temporada no solo está dejando buenas noticias en la competición federada. El segundo equipo de la AD Codina, que compite en la liga laboral de los lunes, está protagonizando una campaña ilusionante bajo el nombre de Codo FS.

Actualmente en segunda posición, el equipo dirigido por Juanito mantiene intactas sus opciones de luchar por el título. El grupo ha demostrado una gran regularidad y competitividad, situándose entre los grandes protagonistas de la liga.

El liderazgo dentro y fuera de la pista recae en su capitán, Bollo, pieza clave en los momentos decisivos. En la portería, Rubén y Quique están firmando una temporada sobresaliente, convirtiéndose en un auténtico muro para los rivales. A ello se suma la irrupción de Joel, una de las jóvenes promesas del equipo, que está destacando por su calidad y desparpajo, aportando frescura y desequilibrio en cada encuentro.

La lucha por el campeonato se presenta muy disputada, con Piperos como principal rival en la pelea por el liderato y Caimanes acechando desde la tercera posición. Todo apunta a un final de temporada lleno de emoción.

Con la liga entrando en su tramo decisivo, ambos equipos afrontan las próximas semanas con ambición. Mientras el conjunto de Primera Sénior Provincial ya mira también al torneo de Copa con la intención de reeditar éxitos pasados, el Codo FS sueña en grande con un posible campeonato.

Noticias relacionadas

La AD Codina vive un momento dulce, demostrando que, con trabajo, unión y el apoyo de todo un pueblo, no hay metas imposibles.