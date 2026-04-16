‘Los alemanes’ centra la cita literaria en la biblioteca

¿Tienen que pagar los hijos por los pecados de los padres? Esta es la pregunta que puede resumir el argumento del libro Los alemanes de Sergio del Molino. Narra la historia de los descendientes de varias familias alemanas que llegaron desde Camerún en 1916 y se instalaron en Zaragoza.

Los asistentes reflexionaron sobre herencia y memoria en la Zaragoza del pasado. / SERVICIO ESPECIAL

El grupo de lectura de la biblioteca de Moneva tuvo un encuentro el 4 de abril para comentar sus impresiones sobre este libro. Se analizó el estilo narrativo, los personajes, se cambiaron impresiones sobre la temática y sus derivadas, así como el contexto histórico en que se desarrolla el argumento. Al desarrollarse la trama en Zaragoza, se encontraron muchas similitudes con la realidad actual y pasada de la ciudad, también con lugares comunes que todos conocemos.

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Después se eligió el próximo libro: Las chicas de la academia de José Solana Dueso, con la certeza de que visitará Moneva en la próxima cita literaria el 13 de agosto.