Arte y música en la primavera cultural

Lagata comienza el sábado 18 de abril la programación de su tradicional primavera cultural. A las 10.30 horas, se inaugura la exposición de oleos y acuarelas del artista López-Bernad en el Baúl de Lagata. Tras la visita a la exposición, a las 11.30 horas, se ofrece el concierto de piano El alma en vilo en la iglesia. Y a las 13:00 horas hay un aperitivo en el pabellón.

La exposición se podrá visitar hasta el 17 de mayo, y consiste en una recopilación de obras que abarcan las dos últimas décadas, basadas en técnicas artísticas tradicionales como el óleo o la acuarela con recursos gráficos contemporáneos, e inspiradas en el impresionismo y un expresionismo vibrante de raíces fauvistas, donde el color dicta la pura emoción.

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Francisco José López Bernad es un artista multidisciplinar que inició su trayectoria artística en 1997 en el taller del artista Rafael Plaza, experimentando con diversas técnicas como óleo, acuarela, acrílicom, pastel y el muralismo. Paralelamente a su actividad creativa, cursó estudios de Diseño Gráfico en BAU, Escola de Disseny-Universitat de Vic. Actualmente combina su trabajo como diseñador gráfico en BrandCulture e imparte clases de arte a niñas y niños en el Taller d’Art del Ateneu Santfeliuenc en Sant Feliu de Llobregat.