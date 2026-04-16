El atletismo coge impulso en Codo

El atletismo continúa creciendo en Codo, y el domingo 12 de abril vivió uno de sus momentos más visibles con la participación de corredores del municipio en la 10K Filtros Mann en Zaragoza. La jornada estuvo marcada por la lluvia, lo que provocó que la participación codina fuera menor de lo previsto..

Cada vez son más los vecinos y descendientes de Codo que se están sumando a esta disciplina, formando un grupo que no deja de crecer y que ya se ha convertido en una realidad dentro del panorama deportivo local. Lo que comenzó como quedadas puntuales para salir a correr por los alrededores del pueblo, ha ido evolucionando hacia una dinámica más organizada, con entrenamientos compartidos tanto en Codo como en Zaragoza.

En el apartado deportivo, cabe destacar la gran actuación de Carlos Asensio Julián, que fue el primer codino en cruzar la meta, firmando un excelente ritmo de 3:54 min/km. Muy cerca de él llegó David Larrosa Hinojosa, a tan solo 40 segundos.

Este resurgir del atletismo en el municipio no es casual. Codo cuenta con una figura histórica de gran relevancia en este deporte: Dionisio Carreras Salvador, conocido como ‘el Campana’, considerado el primer atleta olímpico español y nacido en la localidad. Su legado vuelve ahora, de alguna manera, a tomar protagonismo con una nueva generación de corredores que recoge el testigo.

Además, el grupo no solo está formado por vecinos residentes en el municipio, sino también por personas que viven en Zaragoza pero mantienen un fuerte vínculo con Codo.

Ante este crecimiento, ya se están valorando nuevas vías para dar continuidad al proyecto. Entre ellas, la posibilidad de constituirse como asociación propia o integrarse dentro de la Asociación Deportiva Codina, que actualmente centra su actividad en el fútbol, pero que podría abrir una nueva sección dedicada al atletismo.

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De materializarse esta idea, supondría un importante impulso para el deporte en Codo, diversificando la oferta y dando respuesta a una afición que no deja de sumar adeptos. Mientras tanto, el grupo sigue creciendo, demostrando que correr en compañía también es también una forma de hacer pueblo.