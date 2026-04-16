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SE REACTIVA UN PUNTO DE ENCUENTRO VECINAL

El bar de Samper del Salz reabre un año después

José Luis Manzaneda y su mujer llevan ahora la gestión del bar.

José Luis Manzaneda y su mujer llevan ahora la gestión del bar. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Belchite

Samper de Salz

El bar de Samper del Salz ha vuelto a abrir sus puertas un año después. El establecimiento está gestionado por José Luis Manzaneda, que ha llegado desde Barcelona con su familia para aceptar la oferta del ayuntamiento, y aprovechar la oportunidad de trabajar y vivir en un entorno rural. «Teníamos un restaurante en Barcelona, pero estábamos cansados de la ciudad, y decidimos el cambio por tranquilidad», explica José Luis, que ha venido con su mujer, su hijo de 19 años, su hija de 24 años, y su yerno. «Hice la mili en Zaragoza, siempre he estado enamorado de la ciudad, y venía cada vez que podía. Salió la oferta por casualidad y nos decidimos a venir», comenta.

La oferta del Ayuntamiento de Samper del Salz es para la gestión del centro social que incluye bar, tienda y piscinas en verano, además de una vivienda facilitada por el consistorio.

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José Luis está muy contento con la acogida que han tenido en Samper del Salz: «Me ha sorprendido la buena aceptación que ha tenido la reapertura del bar. La gente ha respondido muy bien, e incluso han venido de los pueblos de alrededor. Supongo que necesitaban un sitio donde socializar, y un punto de encuentro para poder tomar un café y hablar. Estamos muy contentos porque cuando haces un cambio grande, sobre todo en un negocio, esperas una aceptación buena para que el futuro sea bueno también».

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