Bejuser recibe el premio ‘Empresa y Compromiso’

«Nada de esto sería posible sin el equipo que nos acompaña cada día y sin la confianza de nuestros clientes, colaboradores… Mención especial a mi padre, Ramón Julián Lucea, quien nos enseñó este maravilloso trabajo. Este homenaje es una forma de decirle gracias. Gracias por el trabajo incansable, por la entrega constante, por la huella imborrable que dejaste en nuestras vidas… Tu memoria nos guía y tu esfuerzo seguirá siendo nuestra inspiración». Con estas emotivas palabras recibió Ramón Julián, socio de Bejuser, el premio Empresa y Compromiso de manos de la Asociación Empresarial del Campo de Belchite.

Esta empresa es la primera en recibir un galardón que nace para poner en valor el emprendimiento el Campo de Belchite. «Por primera vez en nuestra comarca vamos a reconocer públicamente a quienes generan empleo, riqueza y futuro aquí, en nuestra tierra. Y no es un detalle menor. Porque apostar por el Campo de Belchite cuando lo fácil sería irse… tiene mucho mérito», dijo Rubén López de Miguel, miembro de la junta directiva de la asociación para dirigirse a los galardonados.

Asamblea

El premio lo recogió la familia Julián en Lécera tras celebrarse la Asamblea General de la asociación de empresas que ha culminado ahora su primer ejercicio de andadura. Su presidenta, Marta Urieta Lázaro, hizo balance del año y detalló todas las acciones e iniciativas llevadas a cabo por la entidad.

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En el acto, con unos 40 asistentes, participó la vicepresidenta de Cepyme Zaragoza, Cristina Luque, entidad a la que pertenece la asociación comarcal, quien destacó la labor de la asociación y celebró su aniversario. La jornada concluyó con un vino para todos los asistentes.