CAMPAÑA DE ADECOBEL
Cartas para animar a los propietarios a alquilar casas en el Campo de Belchite
La Crónica del Campo de Belchite
Adecobel ha puesto en marcha una campaña de buzoneo en los municipios del Campo de Belchite con el objetivo de incentivar a los propietarios a poner en alquiler las viviendas vacías.
A través de cartas personalizadas dirigidas a los vecinos, Adecobel alerta de la creciente falta de vivienda en alquiler en la comarca, una situación que está dificultando tanto la llegada de nuevos pobladores como la emancipación de los jóvenes.
Según explica Adecobel, en los últimos años la demanda de vivienda se ha incrementado notablemente. Este aumento está vinculado, entre otros factores, a la llegada de empresas relacionadas con proyectos de energías renovables y a las necesidades de contratación del tejido empresarial local, que en muchos casos requiere alojamiento para sus trabajadores.
La asociación, que lleva años trabajando el problema de la vivienda, recuerda que la escasez de alquileres se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo económico y demográfico del territorio. «Hay familias interesadas en instalarse en la comarca y jóvenes que quieren emanciparse, pero se encuentran con una barrera casi insalvable: la inexistencia de vivienda disponible», señalan en la carta.
Para tratar de revertir esta situación, Adecobel anima a los propietarios a sacar al mercado las viviendas desocupadas, destacando tanto el beneficio colectivo como el individual. La entidad recuerda que alquilar una casa no solo contribuye a dinamizar el municipio, sino que también permite obtener ingresos y evitar el deterioro de los inmuebles cerrados.
Como incentivo, la asociación ofrece desde hace más de un año un servicio gratuito de acompañamiento integral que incluye la búsqueda de inquilinos, la elaboración de contratos, el cambio de gestión de suministros y fianzas, así como asesoramiento legal y sobre seguros de impago.
Con esta campaña, la entidad busca implicar directamente a la ciudadanía en la solución de uno de los principales retos del territorio: garantizar el acceso a la vivienda como pieza clave para fijar población y asegurar el futuro del medio rural.
2.800 cartas personalizadas
Ha enviado Adecobel a propietarios de viviendas en el Campo de Belchite.
14 contratos en un año
Adecobel respalda su iniciativa en su experiencia reciente: en el último año ha asesorado a 26 propietarios, facilitando la firma de 14 contratos de alquiler, y ha atendido a más de un centenar de personas interesadas en encontrar vivienda en la comarca.
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