La CB Bike se reinventa con salida desde Lécera

La marcha cicloturista CB Bike celebrará su próxima edición el sábado 13 de junio con salida y llegada en Lécera. La prueba volverá a reunir a ciclistas de distintos niveles en una jornada que une deporte y territorio, con recorridos pensados para descubrir la diversidad paisajística del entorno y su potencial como destino cicloturista. La edición mantiene su carácter participativo, con un máximo de 400 inscripciones y modalidades BTT y Gravel. El plazo de inscripción ya está abierto a través de la web.

Nueva ubicación

El cambio de ubicación es una de las grandes novedades de esta convocatoria: la salida y la meta se trasladan al municipio de Lécera, lo que ha permitido diseñar circuitos completamente nuevos y abrir la marcha a enclaves emblemáticos como Las Cucutas o el embalse de Moneva, además del paso por Samper de Salz y Lagata. La jornada se completa con visitas guiadas, actividades complementarias y la creación del CB Bike Market, un espacio paralelo en meta con presencia de empresas vinculadas al mundo de la bicicleta.

En la rueda de prensa de presentación, la diputada delegada de Turismo de DPZ, Cristina Palacín explicó que esta marcha cicloturista en sus dos versiones ejemplifica una de las hipótesis que tiene la Delegación de Turismo de Diputación de Zaragoza y es que «el deporte es un aliado perfecto para mostrar el paisaje, el territorio y por tanto, disfrutar de los ecosistemas y del patrimonio tanto tangible como intangible».

Por su parte, el presidente de la Comarca Campo de Belchite, Carmelo Pérez, destacó la importancia de esta marcha cicloturista para la comarca, «para dar a conocer nuestros paisajes, tanto materiales como naturales» al tiempo que añadió que actividades deportivas como estas «dan vida a nuestros pueblos, no solo por el deporte en sí, sino también por ser foco de atracción de visitantes».

El coordinador del Servicio de Deportes de la Comarca Campo de Belchite, Francisco Almolda, comentó que se trata ya de la tercera edición de esta prueba, lo que significa que «se está consolidando y que este proyecto camina hacia adelante con paso firme». El deporte, añadió «te pone en el mapa y esta marcha cicloturista nos pone en el mapa».

Paso adelante

La CB Bike da un paso adelante en 2026 con dos rutas largas diferenciadas, una para BTT (73 km) y otra para Gravel (75 km). Hasta ahora, ambas modalidades compartían trazado, pero en esta edición los recorridos se independizan, con tres puntos de avituallamiento en cada ruta, reforzando además la apuesta por potenciar la modalidad gravel. En cada avituallamiento se ofrecerán agua, bebida isotónica, frutos secos, gominolas, fruta fresca, pastas y dulces.

La ruta corta, disponible en BTT y Gravel, propone un recorrido ideal para quienes desean una experiencia asequible y muy representativa del paisaje comarcal. Arranca en Lécera con salida neutralizada, bajo las Muelas de Santa Bárbara, y cruza en el km 6 la Vía Verde Zaragoza–Utrillas.

Amplio respaldo

El evento contará con el respaldo del Ayuntamiento de Lécera, que colabora activamente en su organización. Además, la prueba sumará la colaboración del Club Ciclista Peñispera (Lécera) y del Club de Gravel de Aragón Tvrma, que se incorporan al desarrollo y apoyo de esta nueva edición.

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La CB Bike 2026 cuenta también con el patrocinio de Trek Zaragoza, Lubiclean, Delcampo & Más, MGS Seguros, Vela Colchones, Arruabarrena y Embou. A ellos se suman Belxical y Ciaries, dos empresas del territorio cuya implicación permite poner en valor la colaboración con la Comarca Campo de Belchite en iniciativas clave para la dinamización del entorno y la recuperación de patrimonio cultural, como el proyecto de rehabilitación de la antigua vía ferroviaria entre Zaragoza y Utrillas, que se va a habilitar como pista ciclable.