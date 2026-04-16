Codo recupera su memoria histórica con un estudio

Codo ha dado un paso firme en la recuperación y difusión de su historia con la elaboración de un estudio en profundidad sobre la Guerra Civil en el municipio, un proyecto impulsado por la Asociación Cultural Cuatro Torres de Codo y respaldado por la Diputación de Zaragoza (DPZ). El trabajo, que será publicado próximamente en formato libro, permitirá arrojar luz sobre uno de los episodios más relevantes del pasado reciente de la localidad.

Bajo el título Codo en la Guerra Civil (1936-1939), la investigación ha sido desarrollada por la empresa especializada GRIEGC Arqueología, con la autoría de Adrián Cabezas Sánchez. Se trata de un estudio de carácter histórico y documental que reconstruye los acontecimientos vividos en el municipio, con especial atención a la batalla de agosto de 1937, a partir de fuentes primarias procedentes de archivos oficiales públicos, tanto nacionales como internacionales.

Uno de los aspectos que se ha querido cuidar especialmente ha sido la independencia del trabajo. Desde la AC Cuatro Torres han querido dejar claro que no han intervenido en su elaboración ni han aportado valoraciones, delegando completamente el análisis en el equipo investigador. Del mismo modo, no se han tenido en cuenta testimonios ni opiniones locales, con el objetivo de garantizar una investigación basada exclusivamente en documentación histórica contrastable.

El estudio recoge nombres propios y hechos tal y como aparecen en los documentos originales. En este sentido, el contenido refleja la visión de los distintos bandos que generaron dichas fuentes, lo que puede dar lugar a matices, diferencias de interpretación o incluso pequeñas inexactitudes. De hecho, algunas comprobaciones han permitido detectar errores que proceden directamente de los propios informes históricos. Sin embargo, se ha optado por respetar fielmente estas fuentes, al considerarse parte del valor documental del trabajo.

La futura publicación del libro supondrá una oportunidad para acercar este conocimiento a vecinos, investigadores y público en general, reforzando el compromiso de la asociación con la conservación y difusión del patrimonio histórico de Codo.

Noticias relacionadas

Con este proyecto, y gracias al apoyo de la DPZ, la AC Cuatro Torres continúa consolidando su papel como motor cultural del municipio, apostando por iniciativas rigurosas que contribuyen a preservar la memoria colectiva y a comprender mejor el pasado.