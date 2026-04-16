Los concursos ya tienen ganadoras

Moneva celebró el 28 de marzo los tradicionales concursos de birlas y de guiñote. Por la mañana, fue el concurso de birlas en el que las ganadoras del 1° premio fueron Lourdes Galdeano y Asun Tris, que se llevaron una tarjeta regalo con 50 € para cada una, y el 2º premio fue para Pili Chueca y Verónica Belenguer, que se llevaron otra tarjeta regalo de 25 €.

Galdeano y Tris, en birlas. / SERVICIO ESPECIAL

Por la tarde, se celebró el concurso de guiñote con la asistencia de muchas parejas. Las ganadoras fueron Tere Lahoz y Asun Tris, premiadas con un jamón y una botella de vino para cada una, y segundas fueron Pili Chueca y Lola Paracuellos, que se llevaron un lote de ibéricos para cada una.