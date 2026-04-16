Los desafíos tras la riada y la crisis de vivienda de 2025

Una quincena de agentes sociales y económicos del Campo de Belchite se dieron cita en Azuara para celebrar el II Observatorio de la Comarca, una iniciativa impulsada por Adecobel dentro de su Estrategia de Desarrollo Local Leader.

Población y vivienda: el reto del saldo migratorio

La sesión sirvió para evaluar un año 2025 especialmente complejo, marcado por las consecuencias de la riada del 13 de junio, que afectó gravemente a infraestructuras y servicios de la zona.

Uno de los datos más preocupantes analizados fue la evolución demográfica. La Comarca Campo de Belchite comenzó 2025 con 4.439 habitantes, lo que supuso una pérdida de 79 vecinos respecto al año anterior. Aunque municipios como Azuara lograron crecer en 13 personas, otros como Lécera (-18) o Fuendetodos (-15) sufrieron importantes descensos.

El foco de la discusión se centró en el saldo migratorio que, tras años en valores positivos, se estancó en 0 en 2025 (compensando exactamente las personas que llegan con las que se van). Los asistentes señalaron la falta de vivienda en venta o alquiler como el principal freno para atraer nuevos pobladores, una situación que agrava el impacto de un saldo vegetativo ya de por sí negativo (8 nacimientos frente a 98 defunciones en 2024).

El impacto de la riada de junio de 2025

El informe final dl observatorio destaca cómo el episodio de lluvias torrenciales de junio de 2025 condicionó la realidad socioeconómica del territorio.

Con 12 municipios declarados zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, el observatorio recordó que infraestructuras clave, como la carretera que une Azuara con Moyuela, seguían sin restituirse totalmente en marzo de 2026.

Además, se subrayó la afectación en servicios públicos esenciales. En el municipio de Azuara, tanto el centro de salud como las instalaciones deportivas, sufrieron daños de los que aún no se han recuperado por completo.

Luces y sombras en la economía local

A pesar de los retos, el observatorio también puso en valor la resiliencia del tejido empresarial. Durante 2025 se registraron 5 cierres de negocios, entre ellos la histórica Bodega Cooperativa de Lécera, pero se compensaron con la apertura de 6 nuevos proyectos vinculados principalmente al turismo rural, la hostelería y el sector servicios.

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El informe final, que recoge el informe inicial en el que Adecobel recopiló los datos necesarios para avanzar en el análisis, se detallan también las aportaciones de los asistentes a la sesión. Se puede consultar en la página web de Adecobel.