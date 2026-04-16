Unos días de viento y gran participación

La primera cita relacionada con la Semana Santa en Moyuela fue el día 29 de marzo, Domingo de Ramos. Ese día además de la bendición de ramos en la Fuente, la misa por los Difuntos de la cofradía y la procesión con buena ventolera fresca incluida, la cofradía y el pueblo de Moyuela dieron la bienvenida a la nueva cofrade con la imposición de medallas. ¡Bienvenida María! Gracias a ellos la cofradía se mantiene con las mismas ganas e ilusión que el primer día y ya sabemos de algunas personas interesadas en formar parte de ella la próxima temporada, ¡os esperamos con los brazos abiertos!

La cofradía de Moyuela ha llevado sus toques a las procesiones. / SERVICIO ESPECIAL

Para que todo esté a punto, varios voluntarios y voluntarias se reunieron el sábado después del último ensayo, para preparar los santos en los pasos. También el martes por la mañana, Javier Ramírez, junto con un grupo de cofrades voluntarios, prepararon las flores en los pasos y en el Monumento. Este año como novedad, se adornó con flores también el Bombo que se hizo como homenaje a los difuntos para el último Encuentro de la Amistad en nuestro pueblo. Quedó todo precioso. La cofradía agradece enormemente los esfuerzos, la dedicación y el buen hacer de Javier con las flores de los pasos. ¡Muchas gracias Javier!

El viento obligó a modificar el recorrido de las procesiones. / SERVICIO ESPECIAL

Protagonista inesperado

El Jueves Santo tuvo lugar el ‘encuentro’. / SERVICIO ESPECIAL

El siguiente acto en el calendario se celebró el Jueves Santo, día 2 de abril a las 18:00 horas con la Misa y la procesión de la Oración de Jesús en el Huerto. Este año las rachas de viento fueron tan notorias que el recorrido de la procesión sufrió modificaciones. Salimos los cofrades desde dentro de la Iglesia tocando el toque de Moyuela, pero no pudieron salir los pasos con las imágenes por temor a que el viento pudiera hacer algún destrozo. El recorrido evitó las calles más anchas y tras llegar a la plaza de la Iglesia, varios vecinos voluntarios y cófrades, sacaron las imágenes de Jesús y Nuestra Señora de los Dolores para hacer un pequeño Encuentro entre ambos. Pilar Jimeno y Cristina Alcalá cantaron una preciosa jota a dúo. Después, se volvieron a recoger las imágenes, la sección de bombos, tambores y cornetas tocaron algunos toques más y se finalizó la procesión.

El Jueves Santo se organizó una merienda. / SERVICIO ESPECIAL

Ese día a las nueve de la noche los integrantes de la cofradía y familiares celebramos una merienda compartiendo tiempo de distensión y disfrute. Además de merendar, asistimos a una entrega de premios donde reinó el buen humor y la armonía. Además, en dicho vídeo, se recopilaron fotos desde el año 2001 hasta la actualidad, fue muy emocionante volver a recordar todos los momentos vividos.

Unos días de viento y gran participación / SERVICIO ESPECIAL

Después se realizaron varios homenajes y a las 00:00 horas, en la plaza, disfrutamos de ‘la rompida de la hora’ haciendo sonar nuestros instrumentos con las mismas ganas, ilusión y fuerza que la primera vez. Aunque cada uno empezamos tocando nuestros instrumentos, terminamos intercambiándolos y compartiéndolos con otros vecinos del pueblo. El tiempo no acompañaba mucho, pero aún aguantamos una hora haciendo ruido y más ruido. Este año se preparó una mesa con un pequeño piscolabis para endulzar el ratico.

El Viernes Santo, día 3 de abril, a las 18.00 horas se celebraron los Santos Oficios. La procesión del Santo Entierro y el Vía Crucis se realizaron en un recorrido distinto por las obras del Barranco. Una vez que bajamos de San Clemente y Santa María, en vez de subir Barranco arriba, volvimos a subir por el Medio Lugar, cruzamos por el Cañizo Moneva y ya salimos a la parte del Barranco que no tiene obras, continuando con el recorrido normal del Viernes Santo. Ese día el aire estuvo presente, pero no tanto, aspecto que todos agradecimos.

El sábado, 4 de abril a las 12.30 horas se celebró la Asamblea General Ordinaria en el Centro Cultural Ángel Oliver Pina.

Por la tarde, a las 20.00 horas en el centro social, pudimos bailar con la sesión de tarde de la orquesta Bacanal y se celebró una sesión de Bingo. Después cada cuadrilla se fue a cenar a su peña y a partir de la una de la madrugada continuó la orquesta tocando canciones muy variadas. A continuación la fiesta siguió con un DJ hasta altas horas de la madrugada.

El domingo de Pascua a las 11:00 horas se llevó a cabo la misa de Pascua. El domingo por la tarde se procedió a recoger los pasos, gracias a varios voluntarios.

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Ahora toca descansar y mirar hacia la próxima Semana Santa en Moyuela con el empuje y la pasión que nos mueve.