Los escolares ya tienen voz en el Ayuntamiento de Belchite

Candela Artigas, David Puji, Alexandra Raita y Daniela Villagrasa, alumnos de 5º y 6º de Primaria del Colegio Belia, tomaron posesión el pasado 26 de febrero como nuevos concejales escolares del Ayuntamiento de Belchite para representar los intereses de los niños y niñas de la localidad.

Las nuevas concejalas escolares tomaron posesión de sus cargos. / SERVICIO ESPECIAL

Un proceso electoral completo

La constitución de esta recién estrenada Concejalía Escolar, una iniciativa de carácter pionero en Aragón, pretende fomentar entre los más pequeños el conocimiento de las instituciones y el servicio público, dotándoles de herramientas para la participación en la política municipal.

La iniciativa ha sido impulsada por el consistorio en colaboración con el centro educativo, y ha permitido a los alumnos conocer cómo se articula un proceso electoral completo: desde la presentación de candidatos, pegada de carteles y discursos del pasado 23 de enero, hasta las elecciones que tuvieron lugar en el colegio el viernes 30 y, finalmente, la toma de posesión.

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Uno de los principales cometidos de los concejales escolares a partir de ahora será recoger las propuestas de sus compañeros para trasladarlas al equipo directivo del colegio y, posteriormente, a los miembros de la corporación municipal a través de plenos que se celebrarán de forma periódica.