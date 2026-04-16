‘No hay Barbecho’ reivindica la memoria y el patrimonio inmaterial en Letux

En la Comarca Campo de Belchite «cultivamos el arte siempre» y esta Semana Santa, Román Linacero ha estado pintando en Letux un nuevo mural dentro del proyecto NO hay barbecho, una ambiciosa iniciativa de cooperación cultural entre la comarca y los municipios de Almochuel, Lagata, Letux y Plenas. Esta propuesta busca revalorizar los cascos urbanos a través del arte mural contemporáneo y recuperar la memoria colectiva del territorio, con especial atención al patrimonio inmaterial y a las expresiones culturales locales. La iniciativa se enmarca dentro de la convocatoria 2025 de fondos Leader gestionados por Adecobel.

Una iniciativa que reivindica la importancia la memoria local. / SERVICIO ESPECIAL

La obra mural de Román Linacero, una pieza de gran formato en la que destaca el retrato como género protagonista y en un estilo hiperrealista, nace como un homenaje al trabajo en el campo, representado a través de esas vacas de trabajo que durante tanto tiempo formaron parte de la vida y del esfuerzo cotidiano en el medio rural.

Pero este mural también mira a otro recuerdo más doloroso: el de quienes se vieron obligados a dejar su tierra, despedirse y marcharse. Una pieza que habla de esfuerzo, de arraigo, de despedidas y de memoria. De todo lo que un territorio guarda, incluso cuando no siempre se ve.

Román volverá a la comarca, volverá a Letux en verano para ofrecer un taller de pintura, una máster class sobre retrato.

Intervención en Plenas

Por otro lado, del 19 al 24 de abril la artista Marta Lapeña, estará en Plenas realizando un bodegón mural que reunirá alimentos, objetos y símbolos del paisaje cultural de este municipio comarcal.

La artista natural de Soria orientó su trayectoria hacia la pintura y el muralismo, explorando nuevas técnicas y lenguajes visuales, siempre muy conectadas con la vida cotidiana y las personas que la rodean. Inspirada por cuestiones sociales y por lo cercano, crea escenas que transmiten calma y pausa, en contraste con la sobreestimulación del mundo actual. Su proceso parte del instinto y entiende la pintura como un espacio de escape y de construcción de una realidad propia.

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Además, Marta Lapeña impartirá un taller de pintura de gran formato los días 20, 21 y 22 de abril en Plenas. Este taller forma parte de NO hay barbecho, un proyecto que apuesta por una cultura viva que crece desde las raíces y se nutre de la participación de quienes habitan el territorio.