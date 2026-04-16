XXXIII ENCUENTRO DE LA AMISTAD EN LÉCERA
Hermanos entre redobles de pasión
La Crónica del Campo de Belchite
Los actos de Semana Santa en el Campo de Belchite comenzaron el sábado 7 de marzo con el XXXIII Encuentro de la Amistad que se celebró en Lécera.
La tarde comenzó con la presentación del nuevo estandarte del Encuentro de la Amistad. Siete personas pertenecientes a los pueblos que conforman el encuentro (Azuara, Almonacid de la Cuba, Belchite, Lécera, Letux, Moyuela y Mediana de Aragón) tocaron el toque de la Amistad mientras se procedía a la presentación del mismo.
Posteriormente actuaron las distintas cofradías en el orden siguiente: grupo infantil de la Cofradía de Santa María Magdalena de Lécera; Alabarderos de Azuara; Cofradía de la Oración del Huerto de Escatrón; Grupo de Tambores, Bombos y Cornetas de Belchite; Cofradía del Santo Rosario y de la Virgen de los Dolores de Muniesa; Cofradía de Jesús Atado a la Columna de Almonacid de la Cuba; Grupo juvenil de Albalate del Arzobispo; Banda de Tambores, Timbales y Bombos de la Cofradía de la Penitencia La Entrega de Jesús de Tudela; Cofradía de la Sangre de Cristo de Letux; Grupo Senior de Albalate del Arzobispo; Cofradía de la Piedad y de Santa María Magdalena de Moyuela; Cofradía de la Dolorosa de Fuentes de Ebro; Cofradía del Cristo en la Cruz de Mediana de Aragón; y Cofradía de Santa María Magdalena de Lécera.
El acto finalizó con la entrega del estandarte del Encuentro de la Amistad a Mediana, pueblo en el que se celebrará el próximo año, seguido de un pasacalles que se redujo por la lluvia. Además, hubo un aperitivo en el pabellón y, por la noche, una disco móvil gratuita.
Los participantes disfrutaron de una tarde genial en compañía del resto de integrantes de las cofradías que forman parte del Encuentro de la Amistad, de las cofradías invitadas y de las gentes de la Comarca del Campo de Belchite.
- Lalo pesca en el caladero de Primera RFEF
- El cadáver hallado en la ribera del río Gállego en Zaragoza es el joven desaparecido Ares Tiziano
- La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
- Los cines Palafox abren una sala IMAX, la primera en Zaragoza
- Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias
- El mayor outlet urbano de España abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza
- Buenas noticias para estos jubilados: devolución extra de hasta 4.000 euros en la Declaración de la Renta
- El dinero que se ahorrarán los aragoneses con la apertura de la AP-68 a partir de noviembre