Hermanos entre redobles de pasión

Los actos de Semana Santa en el Campo de Belchite comenzaron el sábado 7 de marzo con el XXXIII Encuentro de la Amistad que se celebró en Lécera.

Entrega del nuevo estandarte a Mediana, localidad que acogerá el encuentro en 2027. / SERVICIO ESPECIAL

La tarde comenzó con la presentación del nuevo estandarte del Encuentro de la Amistad. Siete personas pertenecientes a los pueblos que conforman el encuentro (Azuara, Almonacid de la Cuba, Belchite, Lécera, Letux, Moyuela y Mediana de Aragón) tocaron el toque de la Amistad mientras se procedía a la presentación del mismo.

La cofradía de Moyuela fue una de las participantes en el encuentro. / SERVICIO ESPECIAL

Posteriormente actuaron las distintas cofradías en el orden siguiente: grupo infantil de la Cofradía de Santa María Magdalena de Lécera; Alabarderos de Azuara; Cofradía de la Oración del Huerto de Escatrón; Grupo de Tambores, Bombos y Cornetas de Belchite; Cofradía del Santo Rosario y de la Virgen de los Dolores de Muniesa; Cofradía de Jesús Atado a la Columna de Almonacid de la Cuba; Grupo juvenil de Albalate del Arzobispo; Banda de Tambores, Timbales y Bombos de la Cofradía de la Penitencia La Entrega de Jesús de Tudela; Cofradía de la Sangre de Cristo de Letux; Grupo Senior de Albalate del Arzobispo; Cofradía de la Piedad y de Santa María Magdalena de Moyuela; Cofradía de la Dolorosa de Fuentes de Ebro; Cofradía del Cristo en la Cruz de Mediana de Aragón; y Cofradía de Santa María Magdalena de Lécera.

Cofradía de Santa María Magdalena de Lécera. / SERVICIO ESPECIAL

El acto finalizó con la entrega del estandarte del Encuentro de la Amistad a Mediana, pueblo en el que se celebrará el próximo año, seguido de un pasacalles que se redujo por la lluvia. Además, hubo un aperitivo en el pabellón y, por la noche, una disco móvil gratuita.

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Pequeños y mayores de Lécera disfrutaron de una intensa jornada de convivencia. / SERVICIO ESPECIAL

Los participantes disfrutaron de una tarde genial en compañía del resto de integrantes de las cofradías que forman parte del Encuentro de la Amistad, de las cofradías invitadas y de las gentes de la Comarca del Campo de Belchite.