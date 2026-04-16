Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Enrique BunburyCasademont ZaragozaVivienda ZaragozaReal ZaragozaIbercajaAeropuerto de Zaragoza
instagramlinkedin

EL CAMPO DE BELCHITE EN EL TORNEO DE GIMNASIA RÍTMICA

Ilusión sobre el tapiz en Cariñena

Las gimnastas mostraron sus avances en Cariñena.

Las gimnastas mostraron sus avances en Cariñena. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Belchite

Belchite

Un grupo de niñas de la actividad de gimnasia rítmica de la Comarca Campo de Belchite participó el pasado 15 de marzo en el torneo celebrado en Cariñena, y lo hicieron dejando muy buenas sensaciones.

Las pequeñas gimnastas lo dieron todo sobre el tapiz, mostrando lo mucho que han trabajado durante la temporada, con actuaciones llenas de ilusión, esfuerzo y compañerismo.

Noticias relacionadas

Más allá de los resultados, la jornada fue una gran experiencia para todas, ya que pudieron disfrutar del ambiente, aprender y seguir creciendo en este deporte que tanto les gusta. Sin duda, un día muy especial que seguro recordarán con una sonrisa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lalo pesca en el caladero de Primera RFEF
  2. El cadáver hallado en la ribera del río Gállego en Zaragoza es el joven desaparecido Ares Tiziano
  3. La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
  4. Los cines Palafox abren una sala IMAX, la primera en Zaragoza
  5. Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias
  6. El mayor outlet urbano de España abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza
  7. Buenas noticias para estos jubilados: devolución extra de hasta 4.000 euros en la Declaración de la Renta
  8. El dinero que se ahorrarán los aragoneses con la apertura de la AP-68 a partir de noviembre

La DPZ abre el plazo para presentar candidaturas a la VI edición del Premio Santa Isabel de guion

La DPZ abre el plazo para presentar candidaturas a la VI edición del Premio Santa Isabel de guion

Misterio en la Residencia llega a las plataformas de streaming

Misterio en la Residencia llega a las plataformas de streaming

El cerdo, el vino y el aceite de Aragón viajarán en mayo a China para presentar "de primera mano" los productos de la comunidad

El cerdo, el vino y el aceite de Aragón viajarán en mayo a China para presentar "de primera mano" los productos de la comunidad

Comienza la reforma de uno de los parques más grandes de Zaragoza

Comienza la reforma de uno de los parques más grandes de Zaragoza

Ornella Bankolé, del Casademont Zaragoza, candidata a mejor jugadora de los cuartos de final de la Euroliga

Ornella Bankolé, del Casademont Zaragoza, candidata a mejor jugadora de los cuartos de final de la Euroliga

El Pignatelli se abre al público por San Jorge con magia, cine y danza: este es el programa de actividades y el cartel

El Pignatelli se abre al público por San Jorge con magia, cine y danza: este es el programa de actividades y el cartel

¿Qué cambia en el menú escolar?: Guía para saber qué comerán los niños en el colegio a partir de este jueves

¿Qué cambia en el menú escolar?: Guía para saber qué comerán los niños en el colegio a partir de este jueves

Nortex nombra a Alfredo Alonso director general para continuar con su expansión internacional

Nortex nombra a Alfredo Alonso director general para continuar con su expansión internacional
Tracking Pixel Contents