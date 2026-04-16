EL CAMPO DE BELCHITE EN EL TORNEO DE GIMNASIA RÍTMICA
Ilusión sobre el tapiz en Cariñena
La Crónica del Campo de Belchite
Belchite
Un grupo de niñas de la actividad de gimnasia rítmica de la Comarca Campo de Belchite participó el pasado 15 de marzo en el torneo celebrado en Cariñena, y lo hicieron dejando muy buenas sensaciones.
Las pequeñas gimnastas lo dieron todo sobre el tapiz, mostrando lo mucho que han trabajado durante la temporada, con actuaciones llenas de ilusión, esfuerzo y compañerismo.
Más allá de los resultados, la jornada fue una gran experiencia para todas, ya que pudieron disfrutar del ambiente, aprender y seguir creciendo en este deporte que tanto les gusta. Sin duda, un día muy especial que seguro recordarán con una sonrisa.
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