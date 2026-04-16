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III SEMANA DE LA PYME EN BELCHITE

Impulso al liderazgo y la cultura financiera

Cartel de la jornada que se desarrollará en Belchite.

Cartel de la jornada que se desarrollará en Belchite. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Belchite

Belchite

La Asociación Empresarial del Campo de Belchite organiza una jornada técnica el 21 de abril para fortalecer la competitividad del tejido empresarial rural.

En el marco de la III Semana de la Pyme en Aragón, Belchite se convertirá el 21 de abril en un punto de encuentro para el aprendizaje y el intercambio empresarial. Bajo el título Jornada empresarial: Liderazgo, emociones y finanzas para el entorno rural, la Asociación Empresarial del Campo de Belchite busca dotar a los profesionales de la zona de herramientas clave para una gestión más eficaz y sostenible.

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El evento, financiado por el Gobierno de Aragón a través del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, se desarrollará en el Salón de Actos de la Comarca Campo de Belchite en horario de tarde, de 17.15 a 20.15 horas.

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