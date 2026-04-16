CERTAMENES EN ABRIL Y MAYO
La jota, protagonista de la primavera en Lécera
La Crónica del Campo de Belchite
Las eliminatorias del III Certamen de Jota Aragonesa Cantada y Bailada Villa de Lécera 2026 comenzaron el domingo 12 de abril, y la final se celebra el domingo 19 de abril. El concurso incluye las categorías benjamín, infantil y juvenil.
Además, en mayo llega el VIII Certamen de Jota Cantada Jesús Gracia Villa de Lécera. La fase clasificatoria para las categorías de Aficionados y Dúos Adultos se realizará el 9 de mayo, a las 17 horas, en el pabellón, y la final tendrá lugar el sábado 16 de mayo, a las 17 horas, junto con la categoría Profesionales.
El plazo de inscripción finaliza el día 5 de mayo de 2026. Todos los participantes que deseen inscribirse deberán hacerlo en el correo electrónico CertamenJesusGracia@lecera.es, indicando todos los datos de la inscripción.
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