La juventud mira al pensamiento crítico, emprendimiento y arte

La juventud rural no solo es el futuro, sino el presente activo de la comarca. Bajo este pretexto, Adecobel, a través del proyecto de cooperación Leader Jóvenes Dinamizadores Rurales, ha impulsado en las últimas semanas una serie de iniciativas en colaboración con el IES Benjamín Jarnés de Belchite. Desde el emprendimiento social hasta el arte colaborativo y la alfabetización mediática, los jóvenes están demostrando su capacidad para liderar proyectos con impacto directo en sus pueblos.

Solidaridad y letras: «Cultura en la plaza»

Uno de los proyectos más destacados es Cultura en la plaza, una iniciativa de emprendimiento social ideada y gestionada por cuatro alumnas de 4º de ESO. Las estudiantes han instalado un puesto de libros de segunda mano en el mercadillo semanal de Belchite (plaza del Ayuntamiento), que estará operativo los lunes 13, 20 y 27 de abril, además de una jornada especial en el instituto el miércoles 22 de abril.

Con precios simbólicos de 1 y 2 euros, la iniciativa busca fomentar la lectura y crear una red de intercambio intelectual mediante reseñas voluntarias. Lo más reseñable es su carácter altruista: toda la recaudación se destinará íntegramente a Cruz Roja Belchite, reforzando el compromiso de los jóvenes con los colectivos más vulnerables de su entorno.

Arte y patrimonio a través de la luz

La identidad comarcal también ha tenido su espacio en Letux, donde 34 jóvenes participaron en un encuentro para poner en valor el patrimonio de los 15 municipios de la zona. Utilizando la cianotipia -una técnica fotográfica artesanal que utiliza la luz solar-, los alumnos crearon un proyecto artístico colaborativo basado en elementos de la naturaleza y vivencias locales.

Este taller no solo sirvió para desarrollar la creatividad, sino para fortalecer los lazos entre jóvenes de diferentes localidades, contando con el apoyo de las antenas (jóvenes informadores) y el servicio de juventud comarcal.

Pensamiento crítico ante la desinformación

En el ámbito educativo, los alumnos de 1º de ESO recibieron un kit de supervivencia para el mundo digital. La periodista Camino Ivars impartió un taller práctico sobre fake news, donde los estudiantes aprendieron a verificar fuentes y rastrear datos antes de compartir contenidos.

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La sesión puso el foco en la responsabilidad individual: en un mundo hiperconectado, los jóvenes del Campo de Belchite se forman para ser ciudadanos críticos capaces de frenar la propagación de bulos en sus comunidades.