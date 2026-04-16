FESTIVAL ‘MERCADOS EN RUTA’
Lagata vuela alto: Goya, vinos y globo aerostático
La Crónica del Campo de Belchite
El entorno de las piscinas municipales de Lagata se prepara para recibir el próximo sábado 18 de abril una de las citas más esperadas del calendario rural: el festival Mercados en Ruta. Entre las 17.00 y las 21.00 horas, el municipio se convertirá en un escaparate vivo de la despensa y la cultura aragonesa, combinando la venta directa de productores locales con actividades de ocio para todas las edades.
El corazón del evento será su mercado de cercanía. Los visitantes podrán adquirir productos emblemáticos como aceite de oliva, quesos, embutidos, mieles y el genuino regaliz de palo. La propuesta gastronómica se elevará con un showcooking en directo a cargo de la chef Obdulia Franco (Catering La Deliciosa), quien elaborará rilletes de cordero de Aragón y originales palitos de pan de borraja.
«Nuestro objetivo es que este mercado sirva para pasar una tarde agradable y que los vecinos de los pueblos se puedan encontrar y verse en torno a un tardeo con una copa de vino y tapas de la tierra. A la vez, ponemos en valor el patrimonio local», explican desde Adecobel, Grupo de Acción Local que organiza la actividad.
Goya en movimiento y aventura en el aire
La jornada arrancará con un viaje al pasado que pondrá en valor a su vecino más ilustre: Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746). La Asociación Goyescos de Fuendetodos inaugurará el mercado con bailes populares y la recreación de obras icónicas de Goya, como La Gallinita Ciega o El Pelele, que cobrarán vida ante los asistentes.
Para quienes busquen una dosis de adrenalina, el festival ofrecerá vuelos en globo aerostático a partir de las 18.00 horas. Esta experiencia, abierta a públicos desde los 2 años, será el premio para aquellos que realicen compras en el mercado, permitiéndoles contemplar el paisaje estepario desde una perspectiva única.
Para los más pequeños, la diversión está asegurada con la zona de recreo infantil con tirolina, columpios y toboganes. La tarde cerrará con el sorteo de una cesta de productos locales, poniendo el broche final a una jornada de convivencia, sabor y tradición.
Proyecto de cooperación Leader
El festival ‘Mercados en Ruta’ es una acción del proyecto de cooperación Leader Pon Aragón en tu Mesa, del que Adecobel (Asociación para el Desarrollo Rural Integral del Campo de Belchite) es socio. Se trata de un mercado local que recorre los territorios aragoneses por segundo año consecutivo. La primera edición de este evento se celebró en Belchite en 2025 y fue todo un éxito con la participación de más de 500 personas de toda la comarca. El objetivo de Adecobel es poder consolidar esta cita única que sirve de punto de encuentro para todos los vecinos y refuerza la identidad del Campo de Belchite.
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