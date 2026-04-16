ACTIVIDAD PARA JÓVENES
Letux siembra conciencia ambiental
La Crónica del Campo de Belchite
Letux va a celebrar el domingo 26 de abril el día del árbol repoblando el monte. Y luego habrá un almuerzo en el salón del hotel.
La actividad está enfocada hacia los más jóvenes con la idea de concienciar a las nuevas generaciones de la importancia de cuidar del medio ambiente.
Cada participante apadrinará un árbol, que plantará, comprometiéndose a cuidarlo hasta que sea necesario (regando durante los meses más secos). Se identificará cada árbol con el nombre del padrino.
Teatro infantil
Antes de esa cita, el festival Aragón Tierra de Cultura llegará el sábado 18 de abril a Letux con el divertido espectáculo de teatro infantil Lavando Voy de Pai, que se ofrecerá a las 18 horas en el parque de la ermita. Una actividad para disfrutar en familia y pasar un rato lleno de risas y buen ambiente
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