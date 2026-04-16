Letux siembra conciencia ambiental

Letux va a celebrar el domingo 26 de abril el día del árbol repoblando el monte. Y luego habrá un almuerzo en el salón del hotel.

La actividad está enfocada hacia los más jóvenes con la idea de concienciar a las nuevas generaciones de la importancia de cuidar del medio ambiente.

Cada participante apadrinará un árbol, que plantará, comprometiéndose a cuidarlo hasta que sea necesario (regando durante los meses más secos). Se identificará cada árbol con el nombre del padrino.

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Teatro infantil

Antes de esa cita, el festival Aragón Tierra de Cultura llegará el sábado 18 de abril a Letux con el divertido espectáculo de teatro infantil Lavando Voy de Pai, que se ofrecerá a las 18 horas en el parque de la ermita. Una actividad para disfrutar en familia y pasar un rato lleno de risas y buen ambiente