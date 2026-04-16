La localidad de Azuara cumple con la tradición en los días de Pasión

El sonido de la tradición volvió a latir en Azuara durante la Semana Santa. Los actos comenzaron el Domingo de Ramos, y siguieron el Jueves Santo con la misa de la Cena del Señor, el Viernes Santo con el Vía Crucis y la Procesión, el Sábado Santo con la Vigilia Pascual y la Búsqueda del Resucitado, y el Domingo de Pascua con la Eucaristía de Resurrección.

Los Alabarderos y la Cofradía de Jesús Nazareno en la iglesia. / SERVICIO ESPECIAL

Desde el Ayuntamiento de Azuara dan las gracias a los Alabarderos, a la Cofradía de Jesús Nazareno, y a todas las personas que se encargan de que todo esté preparado para las procesiones y el resto de actos.