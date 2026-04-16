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UN ESTABLECIMIENTO EMBLEMÁTICO EN FUENDETODOS

El Mesón de la Maja vuelve a abrir sus puertas

Los nuevos gestores que se han hecho cargo del establecimiento.

Los nuevos gestores que se han hecho cargo del establecimiento. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Belchite

Fuendetodos

El Mesón de la Maja de Fuendetodos recuperó su actividad el pasado 6 de marzo, devolviendo al centro del municipio un servicio hostelero que llevaba más de una década desaparecido. El establecimiento, que permanecía cerrado desde 2012, vuelve así a prestar un servicio muy reclamado tanto por los vecinos como por los numerosos visitantes que llegan cada año atraídos por el patrimonio local y por la figura de Francisco de Goya.

El mesón recuperó su actividad el pasado 6 de marzo. | SERVICIO ESPECIAL

El mesón recuperó su actividad el pasado 6 de marzo. / SERVICIO ESPECIAL

Ubicado en un enclave privilegiado, junto a la casa natal del pintor y la Sala Zuloaga, el Mesón de la Maja fue durante años uno de los espacios más representativos de Fuendetodos. La historia del establecimiento se remonta a 1969, cuando abrió con el objetivo de reforzar el atractivo turístico de una localidad profundamente vinculada al universo goyesco. Su nombre no es casual: remite a la figura de la maja, tan presente en el imaginario de Goya y también en distintas iniciativas culturales y sociales de aquella época. De hecho, está relacionado con las majas internacionales que acudían cada año a Fuendetodos con motivo de certámenes de belleza que alcanzaron cierta proyección exterior. Con el paso del tiempo, el mesón se convirtió en un lugar emblemático, conocido por su cocina tradicional y por su capacidad para reunir en un mismo espacio a vecinos, familias y visitantes.

La reapertura del local se produce, además, en un momento en el que Fuendetodos sigue afianzando su proyección cultural y turística. En los últimos años, el municipio ha reforzado su identidad ligada a Goya mediante distintas actividades y celebraciones, entre ellas la Fiesta Goyesca.

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En este contexto, la reapertura del Mesón de la Maja tiene un significado que va más allá del puramente hostelero: contar de nuevo con un lugar de restauración y acogida en pleno centro contribuye a mejorar la experiencia de quienes visitan Fuendetodos y repercute también en la actividad diaria del pueblo.

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