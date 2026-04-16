Una mirada diferente a Codo a través del objetivo

Codo vivió el sábado 21 de marzo una tarde diferente con la celebración de un curso de fotografía que reunió a vecinos con ganas de aprender y disfrutar de su entorno desde otra mirada.

La actividad, impartida por un fotógrafo profesional procedente de Zaragoza, combinó formación y paseo, permitiendo a los participantes recorrer distintos rincones del pueblo mientras descubrían aspectos clave como la luz, el encuadre o la importancia de los pequeños detalles a la hora de captar una buena imagen.

A lo largo del recorrido, los asistentes pudieron poner en práctica los consejos recibidos, utilizando tanto cámaras como teléfonos móviles. Espacios cotidianos del municipio se transformaron así en escenarios llenos de posibilidades creativas, demostrando que no hace falta ir lejos para encontrar belleza.

El curso, organizado por la Asociación Benjamín Jarnés, contó con una gran acogida y completó todas sus plazas.

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Desde la organización agradecen la participación e implicación de todos los asistentes, destacando el buen ambiente vivido.