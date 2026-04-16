CURSO DE FOTOGRAFÍA
Una mirada diferente a Codo a través del objetivo
La Crónica del Campo de Belchite
Codo vivió el sábado 21 de marzo una tarde diferente con la celebración de un curso de fotografía que reunió a vecinos con ganas de aprender y disfrutar de su entorno desde otra mirada.
La actividad, impartida por un fotógrafo profesional procedente de Zaragoza, combinó formación y paseo, permitiendo a los participantes recorrer distintos rincones del pueblo mientras descubrían aspectos clave como la luz, el encuadre o la importancia de los pequeños detalles a la hora de captar una buena imagen.
A lo largo del recorrido, los asistentes pudieron poner en práctica los consejos recibidos, utilizando tanto cámaras como teléfonos móviles. Espacios cotidianos del municipio se transformaron así en escenarios llenos de posibilidades creativas, demostrando que no hace falta ir lejos para encontrar belleza.
El curso, organizado por la Asociación Benjamín Jarnés, contó con una gran acogida y completó todas sus plazas.
Desde la organización agradecen la participación e implicación de todos los asistentes, destacando el buen ambiente vivido.
- Lalo pesca en el caladero de Primera RFEF
- El cadáver hallado en la ribera del río Gállego en Zaragoza es el joven desaparecido Ares Tiziano
- La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
- Los cines Palafox abren una sala IMAX, la primera en Zaragoza
- Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias
- El mayor outlet urbano de España abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza
- Buenas noticias para estos jubilados: devolución extra de hasta 4.000 euros en la Declaración de la Renta
- El dinero que se ahorrarán los aragoneses con la apertura de la AP-68 a partir de noviembre