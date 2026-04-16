Nuevas actividades para la primavera

Aunque acabamos de comenzar el Tercer Trimestre de curso y con ello empezamos la cuenta atrás hacia las vacaciones, lo hacemos llenos de energía. Podría parecer pues que corresponde es ir acabando actividades. Sin embargo, lo que nos proponemos es que las que ya funcionan continúen positivamente, diseñar algunas extraescolares con las que finalizarán los cursos: visitas, encuentros, excursiones...; y preparar otras nuevas para el próximo curso.

‘Recolectores’ en Lécera. / SERVICIO ESPECIAL

Respecto al trimestre que acabamos de cerrar, una de las propuestas extraescolares que realizamos fueron los Talleres de Recolectores. Las actividades relacionadas con la Animación a la Lectura siempre han tenido muy buena acogida en nuestras aulas y en esta ocasión no ha sido diferente. Junto a Jorge de Atrapavientos hicimos en marzo unas Meriendas Literarias en Azuara, Belchite, Codo y Lécera que resultaron muy interesantes y divertidas. Cada año intentamos dar una nueva perspectiva a estos talleres. Hemos leído y charlado sobre las primeras veces y los recuerdos, hemos escrito y leído en voz alta, grabado podcast y vídeos; también merendado, ... y aún nos quedan muchas ideas para los próximos cursos.

‘Recolectores’ en Azuara. / SERVICIO ESPECIAL

Y ya hablando de lo que viene, para estos meses que quedan de curso tenemos previsto concluir las diversas actividades con planes como un encuentro con la escritora Desiré Ruiz para los grupos de Animación a la Lectura, una visita a la Comarca de Sobrarbe con los grupos de Geografía de Aragón o el Encuentro Final de Curso para todo el alumnado del CPEPA Fuentes de Ebro al que está adscrita el Aula de Educación de Personas Adultas de la Comarca Campo de Belchite.

Talleres TIC

También estamos trabajando en la puesta en marcha de varios Talleres TIC: Informática y redes sociales para todos que previsiblemente se realizarán en Fuendetodos y en Codo en los meses de junio y septiembre respectivamente, aunque aún están por concretar calendario y contenidos específicos de los mismos. Ya hemos realizado estos talleres en cursos anteriores en otras localidades de la comarca y siempre con muy buena aceptación y resultado, que esperamos se repita en esta ocasión.

Y, junto a todo lo anterior, esperamos que en las próximas semanas salgan las convocatorias para formación de carácter académico o laboral que también impartimos en el aula: Graduado en Secundaria, preparación de pruebas de Acceso a Grado Medio y Superior, Competencias Clave, etc. Iremos informando puntualmente por los canales habituales, pero si alguien está interesado puede pasar por el aula en cualquier momento del curso para preinscribirse.

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Estas son algunas de las ideas que estamos trabajando para los próximos meses. Pero, como todos saben, en el Aula de Educación de Adultos se realizan muchas actividades y siempre estamos abiertos a realizar otras nuevas que puedan resultar más interesantes y atractivas para nuestros vecinos. Sólo hay que pasar a contárnoslo. ¡Os esperamos!