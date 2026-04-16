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CONCURSO CUADROS TRASLADADOS Y CON-CIENCIA

Premio al talento creativo de Plenas

Nerea Villanueva y Ramón Val se llevaron el primer premio.

Nerea Villanueva y Ramón Val se llevaron el primer premio. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Belchite

Plenas

Plenas fue una de las localidades destacadas en la entrega de premios de los concursos Cuadros Trasladados II y Cuadros con-Ciencia II que se celebró en el Aula Magna del Edificio Paraninfo de Zaragoza el pasado 23 de marzo.

La entrega tuvo lugar en el Paraninfo de Zaragoza.

La entrega tuvo lugar en el Paraninfo de Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

Este proyecto está organizado por el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) instituto mixto del consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza junto a la Asociación Territorio Goya, y con la colaboración del Museo Nacional del Prado, la Comarca Campo de Belchite y la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza.

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Nerea Villanueva Luño de Plenas y Ramón Val Nadal de Belchite se llevaron el primer premio ex aequo en categoría local general, y además el jurado destacó la implicación de participantes en los entornos rurales de Plenas y Belchite.

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