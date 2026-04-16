Premio al talento creativo de Plenas

Plenas fue una de las localidades destacadas en la entrega de premios de los concursos Cuadros Trasladados II y Cuadros con-Ciencia II que se celebró en el Aula Magna del Edificio Paraninfo de Zaragoza el pasado 23 de marzo.

La entrega tuvo lugar en el Paraninfo de Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

Este proyecto está organizado por el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) instituto mixto del consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza junto a la Asociación Territorio Goya, y con la colaboración del Museo Nacional del Prado, la Comarca Campo de Belchite y la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza.

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Nerea Villanueva Luño de Plenas y Ramón Val Nadal de Belchite se llevaron el primer premio ex aequo en categoría local general, y además el jurado destacó la implicación de participantes en los entornos rurales de Plenas y Belchite.