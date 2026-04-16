Una primavera muy activa para los más jóvenes

El Servicio Comarcal de Juventud Campo de Belchite realizó el fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero una Kedada Comarcal Móvil (KCM) que en esta ocasión consistió en un taller del buen amor y las relaciones sanas.

Proyecto intergeneracional ‘Un día con nuestros mayores’. / SERVICIO ESPECIAL

En marzo, varios jóvenes de Belchite desarrollaron el proyecto intergeneracional Un día con nuestros mayores, que consistió en pasar una mañana en la residencia de mayores de la localidad, y a través de un bingo musical compartir experiencias con ellos.

También en marzo, seis jóvenes del Campo de Belchite participaron en el Encuentro Jóvenes Dinamizadores Rurales de antenas informativas que se realizó en Torrellas.

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Y la kedada de Semana Santa consistió en una yincana cooperativa que se realizó por los diferentes pueblos.