Procesiones y reconocimientos en Lécera

La Semana Santa de Lécera comenzó el Domingo de Ramos con la bendición de ramos y procesión en el Pilón del Olivar.

Manuel Calvo recibió un homenaje. / SERVICIO ESPECIAL

El Jueves Santo se celebró un emotivo acto de inauguración de la Semana Santa con homenajes a Manuel Calvo y Alejandro Sauras por sus méritos culturales, solidarios y de colaboración. Manuel Calvo recibió la placa de honor de los Alabarderos de Lécera 2026 por su implicación en la Semana Santa de la localidad. Además, se entregaron las medallas a los nuevos miembros del grupo de tambores y bombos de Santa María Magdalena. Y Alejandro Sauras recibió la medalla de honor de Santa María Magdalena, otorgada por la Comisión de Cultura Santa Bárbara, por su colaboración desinteresada, siendo recogida por su hija Olga. Posteriormente, se celebró la misa con la colaboración del jotero de Lécera Fernando de la Natividad.

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Salida de la procesión del Domingo de Ramos. / SERVICIO ESPECIAL

Grupo de tambores

El altar, preparado para el pregón. / SERVICIO ESPECIAL

El grupo de tambores y bombos de Santa María Magdalena de Lécera participó en varios actos previos a la Semana Santa fuera del municipio. Estuvieron en Alloza, Albalate del Arzobispo y La Puebla de Híjar.