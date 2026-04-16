Proxeco apuesta por la divulgación profesional y actividades lúdicas

La divulgación agroalimentaria, y la difusión del trabajo y la labor de los pequeños productores rurales serán los ejes temáticos de la tercera edición de Proxeco, la Feria Ecológica y de Proximidad de la Comarca Campo de Belchite, que se desarrollará entre el 29 y el 31 de mayo en el pabellón polideportivo de Lécera.

Cartel de la feria. / SERVICIO ESPECIAL

El evento organizado por la entidad comarcal en colaboración con el Ayuntamiento de Lécera, volverá a ofrecer a agricultores, ganaderos, artesanos y empresarios locales un espacio común donde tejer sinergias y dar a conocer a los ciudadanos una forma de producción y consumo sostenibles.

La cita constará de una zona de exposición y un escenario central, el Espacio de la innovación, donde tendrán lugar charlas, talleres y actividades dinámicas y lúdicas. La primera de ellas, justo después de la inauguración, será la intervención de Raquel Burillo, Pablo Játiva, Miguel Dionis y Javier Sopesens, integrantes del laureado programa de Aragón Televisión El campo es nuestro, que compartirán con el público su experiencia de grabación de un programa que da protagonismo al medio rural.

«Nuestro objetivo es divulgar el saber hacer, las buenas prácticas y la importancia que tienen los agricultores y pequeños productores en el sostenimiento de la economía rural. Queremos trasmitir la riqueza de los productos que se generan en nuestra Comarca, la mayor productora de cereal ecológico en Aragón, y reconocer a las personas que dedican su vida al campo», señaló el presidente de la Comarca, Carmelo Pérez en la presentación de la feria en la sede de la DGA.

Un premio como novedad

Así, como novedad en esta edición, se instaura un Premio Proxeco, que se concederá a la empresa de maquinaria agrícola local Larrosa Arnal. Con ello se quiere destacar no solo su dilatada trayectoria y su arraigo al territorio, sino también su apoyo a la feria comarcal desde el inicio. Varias de sus sembradoras podrán contemplarse en la feria, que ya cuenta con una docena de expositores confirmados.

El programa incluirá también un tardeo el sábado a partir de las 20.00 horas, con la actuación del grupo zaragozano Seven, donde podrán degustarse tapas elaboradas con productos de los propios expositores. «Tras una primera edición de Proxeco en mayo de 2024 y una segunda en octubre de 2025, volvemos a las fechas originales, consolidando un formato de feria que integra la zona dedicada a exposición y la dedicada a divulgación en un mismo espacio. También ampliamos los días y los horarios de apertura en una edición pensada para el encuentro entre profesionales y el acercamiento del mundo rural a todos los públicos», destacó el alcalde de Lécera y consejero de Ferias de la Comarca Campo de Belchite, Víctor de la Sierra.

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Para la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte, ferias como la del Campo de Belchite suponen «un impulso a la actividad económica del territorio. Generan movimiento en unos días que se trasladan a un mayor consumo dentro y fuera de la feria».